Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində duman müşahidə olunur. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-а bildirilib ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan duman sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq atmosfer hadisəsidir.
Axşam saatlarından cənub-şərq küləyinin şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir ki, bu da dumanın seyrəlməsinə səbəb olacaq.
