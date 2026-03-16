Bakıda və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində duman müşahidə olunur.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Day.Az-а bildirilib ki, ölkə ərazisində müşahidə olunan duman sinoptik şəraitlə əlaqədar olaraq atmosfer hadisəsidir.

 

Axşam saatlarından cənub-şərq küləyinin şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacağı gözlənilir ki, bu da dumanın seyrəlməsinə səbəb olacaq.