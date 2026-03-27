2 yaşlı uşaq xəstəlikdən öldü

Gədəbəydə 2 yaşlı uşaq xəstəlikdən vəfat edib.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, şəhər sakini 2024-cü il təvəllüdlü Alparslan Arzuman oğlu Musayev yaşadığı evdə epilepsiyadan ölüb.

Faktla bağlı rayon prokurorluğu tərəfindən araşdırma aparılır.