Ətirli tualet kağızı istifadə edənlərə xəbərdarlıq
Mütəxəssislər ətirli tualet kağızlarındakı kimyəvi komponentlərin ciddi allergik reaksiyalara və dəri yanmalarına səbəb olduğu barədə xəbərdarlıq ediblər.
Day.Az xəbər verir ki, gündəlik gigiyena məhsulları arasında yer alan ətirli və naxışlı tualet kağızlarının istifadəsi son dövrlərdə artan dermatoloji şikayətlər səbəbindən mütəxəssislər tərəfindən ciddi şəkildə araşdırılmağa başlanılıb. Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, bu məhsulların istehsalında istifadə olunan kimyəvi maddələr, xüsusilə həssas dərili insanlarda kəskin reaksiyalara yol açır.
Dərinin qoruyucu baryerini zəiflədir
Tualet kağızlarına xoş qoxu vermək üçün əlavə edilən süni ətirlər, spirt törəmələri və rəngləndirici piqmentlər birbaşa selikli qişa ilə təmasda olduqda dərinin təbii qoruyucu təbəqəsini zəiflədə bilər. Dermatoloqlar bu maddələrin kontakt dermatit, yəni təmas allergiyası riskini əhəmiyyətli dərəcədə artırdığına diqqət çəkiblər.
Şiddətli qaşınma və qızartıya səbəb olur
Klinik hesabatlarda əks olunan və istifadəçilər tərəfindən "yanma hissi" kimi təsvir edilən simptomlar aşağıdakılardır:
Ətir tərkibindəki allergen maddələrin dəri ilə təması nəticəsində yaranan şiddətli qaşınma və qızartı.
Kimyəvi maddələrin bölgədəki təbii pH balansını pozması nəticəsində göbələk və bənzər infeksiyalara qarşı müdafiəsiz qalmaq.
Ətirli kağızların emal prosesi səbəbindən dəridə yaranan mikroskopik çatlar və buna bağlı inkişaf edən kəskin yanma hissi.
Mütəxəssislər, xüsusilə allergik bünyəli insanların və uşaqların bu növ məhsullardan uzaq durmasını vurğulayırlar. Sağlamlıq problemlərinin qarşısını almaq üçün aşağıdakı məqamlara diqqət edilməlidir:
Xlorla ağardılmamış, boyasız və ətirsiz (saf sellüloza) məhsullardan istifadə etmək.
Məhsul qablaşdırmasındakı tərkib siyahısını yoxlayaraq "hipoalerjenik" qeydini axtarmaq.
İstifadədən sonra bölgədə yanma və ya həddindən artıq həssaslıq hiss olunarsa, məhsulun istifadəsini dərhal dayandırmaq.
