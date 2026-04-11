Qubanın Aydınkənd kəndində sürüşmə baş verib - FOTO
Quba rayonunun Aydınkənd kəndində son günlər yağan leysan yağışları nəticəsində yaranan sel və torpaq sürüşməsi ciddi fəsadlara səbəb olub.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, rayon mərkəzindən təxminən 40 kilometr aralıda yerləşən kənddə bir neçə yaşayış evinə ziyan dəyib.
Evlərin divarlarında çatlar yaranıb, bəzi dam örtükləri yararsız vəziyyətə düşüb.
Dağlıq ərazidə yerləşən kənddə torpaq qatının yuxarı hissələrdən sürüşərək yaşayış sahələrinə doğru hərəkət etdiyi bildirilir. Kənd ərazisində geniş sürüşmələr müşahidə olunur və prosesin hazırda da aktiv davam etdiyi qeyd edilir.
Sürüşmə nəticəsində Aydınkəndə gedən yol bir neçə gün nəqliyyat üçün bağlı qalıb, bu isə sakinlərin rayon mərkəzi ilə əlaqəsini çətinləşdirib.
Sakinlər bildirirlər ki, kəndin təhlükəli ərazidə yerləşməsi onların həyatını risk altına alır. Onların sözlərinə görə, aktiv sürüşmələr zamanı dağlardan qopan iri daş və qaya parçaları, eləcə də torpaq kütləsi yaşayış evlərinə doğru hərəkət edir və bu da ciddi təhlükə yaradır.
Qeyd olunur ki, Aydınkənd kəndinin ərazisi ümumilikdə sürüşməyə meylli zonalardandır və bir neçə gün əvvəl Quba-Qonaqkənd yolunda baş verən sürüşmə də əraziyə təsir göstərib.
Hazırda ərazidə aidiyyəti qurumların nümayəndələri və texnika cəlb olunub, fəsadların aradan qaldırılması və yolun bərpası istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.
