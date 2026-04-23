Metroda baş verən hadisə ilə bağlı kompensasiya məsələsinə aydınlıq gətirildi
Metroda aprelin 21-də baş vermis hadisə ilə əlaqədar kompensasiya və güzəşt məsələləri ilə bağlı qərarlar mövcud qaydalara uyğun araşdırmanın nəticələrinə əsasən, müvafiq qurumlarla razılaşdırıldıqdan sonra ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna əsasən, "Bakı Metropoliteni" QSC-dən bildirilib.
Bildirilib ki, baş vermis hadisə ilə bağlı texniki araşdırma Bakı metropoliteninin bütün rəhbər heyətinin birbaşa iştirakı ilə mühəndis-mütəxəssisləri tərəfindən aparılır. Əsas məsələ texniki araşdırmanın düzgün qiymətləndirilməklə obyektiv aparılmasını təmin etmək, doğru qərarların verilərək, həm bu hadisənin təkrarlanmaması, həm də hazırda icra olunan texniki işlərin dəqiqliklə başa çatdırılmasıdır.
"Onu da qeyd edək ki, hadisədən dərhal sonra təcili tibbi yardım briqadaları sərnişinlərə operativ ilkin yardım göstəriblər. İki sərnişin xəstəxanaya aparılıb və müvafiq müayinədən sonra evə buraxılıb. Bakı metropoliteninin rəhbərliyi həmin sərnişinləri evlərində ziyarət edərək, onlara mənəvi dəstəyini göstərib.
Sərnişinlərə baş vermiş hadisə ilə əlaqədar yaranmış vəziyyətə anlayış göstərdikləri üçün təşəkkür edirik",-deyə məlumatda qeyd edilib.
