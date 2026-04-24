Armud bağırsaq sağlamlığını yaxşılaşdırır: Daha çox lif və aşağı qlikemik indeks
Armud, bananla müqayisədə bağırsaq sağlamlığını dəstəkləməkdə daha yaxşı seçim ola bilər.
Day.Az xəbər verir ki, Wprost nəşrinin məlumatına görə, armudun tərkibində daha çox lif var - orta ölçülü bir armudda təxminən 6 qram lif, bananda isə yalnız 3 qram.
Armudlar həmçinin pektinlə zəngindir, bu da həzm prosesini yaxşılaşdırır və "pis" xolesterinin səviyyəsini azaldır.
Bundan əlavə, armudun qlikemik indeksi daha aşağıdır - 30-38, bananlarda isə bu göstərici 50-60 arasında dəyişir. Bu, armudların qan şəkərini yavaş-yavaş artırmasına və aclıq hissini azaldaraq, insulininə davamlılıq problemi yaşayanlar üçün daha təhlükəsiz olmasına səbəb olur.
Armudun faydalı xüsusiyyətlərindən tam istifadə etmək üçün onu qabığı ilə yemək tövsiyə olunur, çünki qabıqda daha çox lif və iltihab əleyhinə flavonoidlər var. Armudları təzə olaraq, salatlara əlavə edə və ya sobada bişirərək, şirəli və dadlı desertlər hazırlaya bilərsiniz.
