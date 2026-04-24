Alimlər beyinin yaşlanmasını ləngidən yeni burun spreyi hazırladılar
Texas A&M Universitetinin alimləri yeni bir burun spreyi hazırlayıblar ki, bu vasitə, onların araşdırmalarına görə, beyindəki iltihabı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır və yaddaşı iki doza ilə bərpa edir, səhhətə təsiri bir neçə ay davam edir.
Day.Az xəbər verirk ki, təcrübələrdə bu spreyin beyindəki mikroRNA molekullarını hədəf aldığı və iltihabı azaldaraq koqnitiv funksiyaları yaxşılaşdırdığı məlum olub.
Sprey, mikroRNA-ları beyinə ötürmək üçün burun vasitəsilə tətbiq edilir və beləliklə, müdaxiləsiz olaraq beyinin toxumalarına daxil olur. Əlavə olaraq, bu müalicə, beyinin enerji təminatını artıran mitoxondriaları bərpa edir və oksidativ stressi azaldır. Təcrübələrdə sprey ilə müalicə olunan siçanlarda yaddaşda əhəmiyyətli irəliləyişlər müşahidə edilib.
Bu innovativ yanaşma, gələcəkdə Alzheimer xəstəliyi kimi neyroloji xəstəliklərin müalicəsində inqilabi bir üsul ola bilər. Alimlər artıq ABŞ-də patent müraciəti veriblər. Ümid edirlər ki, bu texnologiya yaşla bağlı beyindəki dəyişikliklərin müalicəsində dönüş nöqtəsi olacaq.
