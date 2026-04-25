Dietoloqların seçimi: Beyin və ürək üçün ən faydalı meyvə açıqlanıb
Mütəxəssislərə görə, üzüm beyin, ürək və bağırsaq sağlamlığı üçün ən faydalı meyvələrdən biridir. O, güclü antioksidant təsirə malik polifenollarla zəngindir və bu maddələr orqanizmdə iltihabı azaldaraq ümumi sağlamlığı dəstəkləyir.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalar xüsusilə bənövşəyi və qırmızı üzümün daha çox fayda verdiyini göstərir.
Bu növlərdə olan antosiyaninlər və digər antioksidantlar ürək-damar sistemini qoruyur, qan təzyiqini tənzimləyir və beyin funksiyalarını yaxşılaşdırmağa kömək edir. Eyni zamanda, üzüm bağırsaq mikrobiomunu dəstəkləyərək həzmi yaxşılaşdırır.
Dietoloqlar gündə təxminən 1-2 stəkan (22-44 gilə) üzüm istehlak etməyi tövsiyə edir. Bu miqdar həm ürək sağlamlığını gücləndirir, həm də koqnitiv funksiyaların qorunmasına və bağırsaq balansının yaxşılaşmasına kömək edir.
