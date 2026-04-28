https://news.day.az/azerinews/1830903.html Qotur göllə bağlı zəruri tədbirlər görüləcək Abşeron rayonu (Masazır, Qotur gölü) 12/26 saylı kanalizasiya nasos stansiyasında (KNS) nasos aqreqatları bərpa ediləcək.
Qotur göllə bağlı zəruri tədbirlər görüləcək
Abşeron rayonu (Masazır, Qotur gölü) 12/26 saylı kanalizasiya nasos stansiyasında (KNS) nasos aqreqatları bərpa ediləcək.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Azərbaycan Prezidentinin 2026-cı il 28 aprel tarixli Sərəncamına əsasən, Bakı şəhərində və Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində güclü leysan yağışları və yaranan sel suları nəticəsində dəymiş zərərin fəsadlarının aradan qaldırılması ilə bağlı görüləcək işlərin siyahısında qeyd olunub.
Məlumata əsasən, KNS-də idarəetmə paneli yuxarı səviyyəyə qaldırılacaq və digər zəruri tədbirlər görüləcək.
