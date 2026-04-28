Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri OPEK və OPEK+dan çıxır
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri çərşənbə axşamı (28 aprel) OPEK və OPEK+-dən çıxdığını elan edib.
Day.Az bu barədə xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, BƏƏ 1 may 2026-cı il tarixindən etibarən OPEC və OPEC+ sıralarını tərk edəcək.
Qeyd olunur ki, bu qərar BƏƏ-nin hasilat siyasətinin, həmçinin mövcud və gələcək istehsal güclərinin hərtərəfli təhlilindən sonra qəbul edilib və milli maraqlara, eləcə də bazarın aktual tələbatlarının qarşılanmasına səmərəli töhfə vermək istəyinə əsaslanır.
Qərar, İran müharibə zamanı Tehranın hücumlarına qarşı yetərli müdafiənin təmin olunmamasına görə BƏƏ-nin ərəb dövlətlərini tənqid etməsindən sonra verilib. BƏƏ prezidentinin diplomatik müşaviri Ənvər Qarqaş bazar ertəsi Fars körfəzi ölkələrinin nüfuzlu şəxslərinin forumunda çıxışı zamanı bu məsələni qaldırmışdı
