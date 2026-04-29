Bağırsaq üçün ən faydalı kələm hansıdır? Dietoloqlardan cavab
Mütəxəssislərə görə, həm ağ (yaşıl), həm də qırmızı kələm bağırsaq sağlamlığı üçün faydalıdır, lakin qırmızı kələm daha zəngin tərkibinə görə bir qədər üstün hesab olunur. Hər iki növ lif baxımından oxşar olsa da, qırmızı kələm əlavə olaraq güclü antioksidantlarla seçilir.
Day.Az xəbər verir ki, qırmızı kələm tərkibindəki antosiyaninlər sayəsində bağırsaq mikroflorasını yaxşılaşdırır, faydalı bakteriyaların artımını stimullaşdırır və iltihabı azaldır. Bundan əlavə, onun tərkibində daha çox C vitamini var ki, bu da bağırsaq selikli qişasını qoruyur və immun sistemini gücləndirir.
Digər tərəfdən, yaşıl kələm fermentasiya üçün daha uyğundur və bu zaman probiotiklərlə zəngin turş kələm və kimçi kimi qidalar əldə edilir. Bu məhsullar həzmi dəstəkləyir və bağırsaq sağlamlığını gücləndirir. Ümumilikdə, hər iki növ kələmi rasiona daxil etmək ən faydalı seçim hesab olunur.
