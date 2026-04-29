Hər gün zeytun yağı içmək qan təzyiqinə necə təsir edir?
Mütəxəssislərə görə, hər gün bir qaşıq zeytun yağı, xüsusilə də extra virgin növü istifadə etmək ürək-damar sağlamlığına müsbət təsir göstərə və qan təzyiqini tədricən aşağı sala bilər. Bunun əsas səbəbi tərkibindəki tək doymamış yağlar və güclü antioksidantlar hesab olunur.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalar bu yağın "pis" xolesterolu (LDL) azaltmağa, damarların elastikliyini yaxşılaşdırmağa və iltihabı zəiflətməyə kömək etdiyini göstərir.
Xüsusilə polifenollar oksidləşdirici stresslə mübarizə apararaq damarların daha sağlam işləməsini dəstəkləyir.
Bununla belə, effekt dərhal deyil - mütəxəssislər bildirirlər ki, nəzərəçarpacaq nəticələr üçün zeytun yağını bir neçə həftə müntəzəm şəkildə istifadə etmək lazımdır. Maksimum fayda üçün onu salatlara əlavə etmək, hazır yeməklərlə birlikdə istifadə etmək və keyfiyyətli, tünd şüşədə saxlanılan məhsullara üstünlük vermək tövsiyə olunur.
