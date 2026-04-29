https://news.day.az/azerinews/1831099.html Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir. Day.Az xəbər verir ki, nümayəndə heyətini daşıyan təyyarə artıq İrəvan aeroportunda eniş edib.
Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir
Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir.
Day.Az xəbər verir ki, nümayəndə heyətini daşıyan təyyarə artıq İrəvan aeroportunda eniş edib.
Qeyd edək ki, Şahin Mustafayev Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının sədridir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре