Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir

Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti Ermənistanda səfərdədir.

Day.Az xəbər verir ki, nümayəndə heyətini daşıyan təyyarə artıq İrəvan aeroportunda eniş edib.

Qeyd edək ki, Şahin Mustafayev Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası üzrə Dövlət Komissiyasının sədridir.