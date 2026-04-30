Toyuq və hinduşqa: Hansı daha çox proteinlidir?
Mütəxəssislərin məlumatına görə, həm toyuq əti, həm də hinduşqa əti yüksək keyfiyyətli protein mənbəyidir və 85 qramlıq porsiyada təxminən 25 qram protein ehtiva edir. Fərq çox kiçikdir - hinduşqada təxminən 0,4 qram daha çox protein var.
Day.Az xəbər verir ki, kalori və yağ baxımından hinduşqa, xüsusilə sinə əti, bir qədər daha "pəhriz dostu" sayılır.
Eyni porsiyada toyuğa nisbətən təxminən 25 kalori və 3 qram daha az yağ olur. Bu səbəbdən arıqlamaq istəyənlər üçün tez-tez daha uyğun seçim hesab edilir.
Hər iki ət B qrup vitaminləri, selen və sinklə zəngindir. Hinduşqa B3, B12 və xolinlə daha zəngin, toyuq isə B6 vitamini ilə üstünlük təşkil edir. Ümumilikdə seçim əsasən şəxsi qidalanma məqsədindən və yeməyin dad üstünlüyündən asılıdır.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре