Azərbaycanlı musiqiçi Ağarəhim Quliyev "Altus Flutes"un artisti olub
Day.Az xəbər verir ki, Ağarəhim Quliyev həmkarı Eldəniz Ələkbərzadə ilə birlikdə "Avey" duetinin həmtəsisçisi, həmçinin klassik musiqi prodakşnı "AGRecords"un yaradıcısıdır.
Bu səviyyədə ambassador statusu onun artistizmi və peşəkarlığının ən yüksək qiymətləndirilməsidir.
Bu, yalnız onun peşəkar karyerasında mühüm nailiyyət deyil, həm də Azərbaycanın akademik musiqi mədəniyyəti üçün əhəmiyyətli hadisədir.
Qeyd edək ki, A. Quliyev klassik musiqi mədəniyyətinin inkişafına mühüm töhfə vermiş tanınmış azərbaycanlı fleyta ifaçısıdır. O, 25 sentyabr 2000-ci ildə Bakıda anadan olub. Erkən yaşlarından musiqiyə, xüsusilə fortepiano və fleytaya dərin maraq göstərib ki, bu da onun gələcək peşəkar yolunu müəyyənləşdirib.
Karyerası ərzində A. Quliyev həm klassik, həm də müasir repertuarın incə və ifadəli interpretasiyalarına görə tanınıb. O, həm solo proqramlarla, həm də orkestr və kamera ansamblları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində uğurla çıxış edir.
Onun ifası zəngin və təmiz səslənməsi, qüsursuz frazalaşdırması və musiqi materialına dərin emosional yanaşması ilə seçilir. Yaradıcılığının əsas istiqamətlərindən biri Azərbaycan klassik musiqisinin beynəlxalq səhnədə təbliğidir. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən nüfuzlu konsert və festivallarda mütəmadi iştirak edərək Azərbaycanın zəngin musiqi irsini təqdim edir.
A. Quliyev ALTUS A907 (Britania silver başlıqla) fleytada ifa edir.
