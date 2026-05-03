"Zirə" "Qəbələ"ni, "Sabah" "Şamaxı"nı məğlub etdi

Misli Premyer Liqasında XXX turun oyunları davam edir.

Day.Az xəbər verir ki, bu gün daha iki matç keçirilib.

Ötən tur çempionluğu rəsmiləşən "Sabah" "Şamaxı"ya qarşı oynayıb. Matç çempionun 3:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Avrokuboklar uğrunda mübarizə aparan "Zirə" isə "Qəbələ" önünə çıxıb. Meydan sahibləri bu matçdan 1:0 hesablı qələbə ilə ayrılıb.

Misli Premyer Liqası
XXX tur

"Şamaxı" - "Sabah" 0:3

Qollat: Solvet 37, Mikels 78,Raxmonaliyev 90+1
Baş hakim: Kamal Umudlu
Şamaxı şəhər stadionu

18:30. "Zirə" - "Qəbələ" 1:0

Qol: Junior Martins, 78
Baş hakim:Elçin Məsiyev
Zirə İdman Kompleksi