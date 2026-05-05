Dondurulmuş tərəvəzlər: Həmişə əl altında saxlamalı olduğunuz 10 ən faydalı seçim
Mütəxəssislər bildirir ki, dondurulmuş tərəvəzlər bir çox hallarda təzələrindən geri qalmır, hətta bəzən daha faydalı olur.
Day.Az xəbər verir ki, bunun səbəbi onların ən yetişmiş vaxtında yığılaraq dərhal dondurulması və qida dəyərinin qorunmasıdır.
Üstəlik, bu məhsullar həm rahatdır, həm də gündəlik rasionda tərəvəz istifadəsini artırmağa kömək edir.
Ən faydalı dondurulmuş tərəvəzlər arasında ispanaq, brokkoli, balqabaq, Brüssel kələmi, şirin kartof və kale kələmi xüsusi yer tutur. Həmçinin edamame (soya paxlası), yaşıl noxud, gül kələmi və yaşıl lobya da lif, vitamin və minerallarla zəngindir. Bu tərəvəzlər ürək sağlamlığını dəstəkləyir, immun sistemini gücləndirir və toxluq hissini artıraraq çəkiyə nəzarətə kömək edir.
Mütəxəssislər tövsiyə edir ki, dondurulmuş tərəvəzləri qaynatmaq əvəzinə buxarda və ya mikrodalğalı sobada bişirmək daha faydalıdır. Bu üsul qida maddələrinin itirilməsini minimuma endirir və tərəvəzlərin maksimum faydasını qorumağa imkan verir.
