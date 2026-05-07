Qəhvə niyə faydalıdır: alimlər əsas mexanizmi izah edir
Yeni elmi araşdırmalara görə, Qəhvənin sağlamlığa təsiri yalnız tərkibindəki antioksidantlarla deyil, həm də bədəndəki xüsusi zülal reseptoruna təsiri ilə bağlı ola bilər. Bu reseptor NR4A1 adlanır və orqanizmin stresə cavabında, iltihab proseslərində və hüceyrə qocalmasında mühüm rol oynayır.
Day.Az xəbər verir ki, Nutrients (journal) jurnalında dərc edilən tədqiqata görə, qəhvədəki bəzi birləşmələr, xüsusilə kofeik turşu, NR4A1 reseptoru ilə qarşılıqlı təsirə girərək onun fəaliyyətini tənzimləyə bilər.
Steven Safe bildirir ki, bu mexanizm orqanizmi stres nəticəsində yaranan zədələrdən qismən qorumağa kömək edə bilər.
Alimlərin fikrincə, bu tapıntı qəhvənin niyə ürək xəstəlikləri, Parkinson, demensiya və digər yaşla bağlı xəstəliklər riskini azalda biləcəyini qismən izah edir. Bununla belə, mütəxəssislər vurğulayır ki, qəhvənin təsiri tək bir mexanizmlə məhdudlaşmır və bir neçə bioloji prosesin birgə nəticəsidir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре