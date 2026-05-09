https://news.day.az/azerinews/1833174.html Alimlərdən maraqlı AÇIQLAMA: İsti şokolad yaddaşı və əhvali-ruhiyyəni yaxşılaşdırır Yeni elmi araşdırmalara görə, isti şokolad təkcə dadlı içki deyil, həm də sağlamlığa faydalıdır. Bildirilir ki, kakao tərkibli bu içki yaddaş və beyin fəaliyyətini gücləndirə bilər.
Alimlərdən maraqlı AÇIQLAMA: İsti şokolad yaddaşı və əhvali-ruhiyyəni yaxşılaşdırır
Yeni elmi araşdırmalara görə, isti şokolad təkcə dadlı içki deyil, həm də sağlamlığa faydalıdır. Bildirilir ki, kakao tərkibli bu içki yaddaş və beyin fəaliyyətini gücləndirə bilər.
Day.Az-ın məlumatına görə, mütəxəssislər qeyd edirlər ki, isti şokolad antioksidantlarla zəngindir və hətta yaşıl çaydan daha çox antioksidant ehtiva edə bilər.
Bu maddələr ürək-damar sistemini qorumağa, sinir sistemini dəstəkləməyə kömək edir.
Araşdırmalara əsasən, isti şokolad endorfin və serotonin hormonlarının ifrazını artıraraq əhvali-ruhiyyəni yaxşılaşdırır, stressi azaldır və ümumi psixoloji vəziyyətə müsbət təsir göstərir.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре