Mingəçevirdə yol qəzası olub.

Day.Az-ın məlumatına görə, hadisə Heydər Əliyev prospektində baş verib. Hərəkətdə olan "Opel" markalı avtomobil "Volkswagen" markalı maşına çırpılıb.

Hadisə nəticəsində xəsarət alan 1979-cu il təvəllüdlü Feyruz Məmmədov xəstəxanaya yerləşdirilib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır./Unikal.az