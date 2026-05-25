Yumurtaların saxlanmasında ən çox edilən SƏHV
Heç düşünmüsünüzmü, niyə yumurtalar bəzən gözlədiyinizdən daha tez xarab olur, hətta soyuducuda saxlanılsa belə?
Yumurtanı soyuducuya qoyursan və məsələ bitir. Amma əslində yumurtaların saxlanması bütöv bir "incəlikdir" və kiçik bir detal onların təravətinə və təhlükəsizliyinə ciddi təsir edə bilər.
Milli.Az xəbər verir ki, yumurtalar satışa çıxarılmazdan əvvəl yuyulur və dezinfeksiya edilir. Bu, salmonella yoluxma riskini azaltmaq üçün edilir. Sanki yaxşı ideyadır, amma bu proses zamanı yumurtanın üzərində olan təbii qoruyucu qat "bloom" adlanan örtük də yuyulub gedir. Əvvəllər həmin qat yumurtanın otaq temperaturunda belə daha uzun müddət təravətli qalmasına kömək edirdi. Yuyulduqdan sonra isə yumurta daha həssas olur və artıq mütləq soyuducuda saxlanmalıdır.
Bir çoxumuz vərdiş olaraq yumurtaları soyuducunun qapısında yerləşən xüsusi rəfə və ya yumurta qabına qoyuruq. İlk baxışdan bu, rahat görünür: yumurtalar həmişə əl altındadır və yerə də qənaət edilir. Amma əslində bu, ən yaxşı yer deyil. Soyuducunun qapısı temperaturun tez-tez dəyişdiyi zonadır. Hər dəfə qapını açanda yumurtalar kiçik temperatur sıçrayışlarına məruz qalır və bu da onların daha tez "köhnəlməsinə" səbəb olur. Üstəlik, qapıda yumurtalar daim tərpənir, bu da çatların yaranma riskini artırır. Çatlar isə bakteriyaların içəri daxil olması üçün yol aça bilər.
Yumurtaları təravətli saxlamaq üçün sadə qaydalar:
Yumurtaları orijinal qablaşdırmada və ya qapaqlı konteynerdə saxlayın ki, zərbələrdən və kənar qoxulardan qorunsun. Onları soyuducunun orta rəfində yerləşdirin burada temperatur daha sabit olur, qapıda isə deyil. Yumurtaları iti ucu aşağı tərəfə qoyun ki, sarısı mərkəzdə qalsın. Əgər istehsalatda yuyulubsa, onları saxlamazdan əvvəl yenidən yumayın.
Təravəti sadə "su testi" ilə yoxlayın:
yumurta suya batır və yan üstə uzanırsa - təzədir
şaquli vəziyyətdə dayanırsa - tezliklə istifadə etmək lazımdır
suyun üzündə üzürsə - atmaq lazımdır
Maraqlıdır ki, saxlanma müddəti təkcə necə saxlamanızdan yox, yumurtanın növündən də asılıdır. Təbii "bloom" qatı olan kənd yumurtaları iki aya qədər təravətli qala bilər. Halbuki mağazada satılan adi toyuq yumurtaları adətən bir aydan bir az artıq saxlanır. Ördək və bildirçin yumurtaları isə təxminən altı həftə təravətini qoruyur. Əgər çox yumurta ilə yemək hazırlayırsınızsa, onları hətta dondurmaq da olar, amma qabığında yox. Dondurulmuş yumurtalar bişirmə və müxtəlif yeməklər üçün ideal hesab olunur. Dondurmaq üçün yumurtanı qırıb konteynerlərə tökmək və ya buz formalarından istifadə etmək olar ağını və sarısını ayrı-ayrı dondurmaq daha rahatdır. Bəzən sarılara bir az duz və ya şəkər əlavə edirlər ki, əridildikdən sonra jelə çevrilməsin. Əsas qayda isə budur: yumurtanı yavaş şəkildə soyuducuda əridin, beləliklə həm teksturası, həm də təhlükəsizliyi qorunmuş olur. /Lent.az
