Xəzərdə zəlzələ baş verib

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 06:30-da qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,9 olub.

Zəlzələnin ocağı 62 kilometr dərinlikdə yerləşib.