Brokkolidən daha çox lif ehtiva edən 4 tərəvəz AÇIQLANIB
Mütəxəssislər liflə zəngin qidaların həzm sistemi və ümumi sağlamlıq üçün vacib olduğunu bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, brokkoli yaxşı lif mənbəyi hesab olunsa da, bəzi tərəvəzlərdə lif miqdarı daha yüksəkdir.
Yetkin insanın gündəlik lif tələbatı orta hesabla 28 qramdır.
Araşdırmaya görə, yaşıl noxud lif tərkibinə görə siyahıda ilk yerlərdədir. Bir stəkan çiy yaşıl noxudda 8,26 qram, orta ölçülü bir artişokda isə 6,91 qram lif var. Hər iki məhsul həmçinin vitamin, mineral və antioksidantlarla zəngindir.
Şirin kartof və Brüssel kələmi də liflə zəngin tərəvəzlər sırasındadır. Bir orta ölçülü şirin kartofda 3,76 qram, bir stəkan Brüssel kələmində isə 3,34 qram lif mövcuddur. Mütəxəssislər bu tərəvəzlərin müntəzəm istehlakının həzm sistemini yaxşılaşdırdığını, ürək sağlamlığını dəstəklədiyini və uzunmüddətli sağlamlığa müsbət təsir göstərdiyini vurğulayırlar.
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