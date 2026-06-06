https://news.day.az/azerinews/1839650.html Qazın qiyməti UCUZLAŞDI Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti azalıb. Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ilin iyun ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit - Britaniya istilik vahidi) 3,21% azalaraq 3.23 ABŞ dolları təşkil edib./apa
Qazın qiyməti UCUZLAŞDI
Nyu-Yorkun "NYMEX" əmtəə birjasında təbii qaza olan fyuçers kotirovkalarının qiyməti azalıb.
Day.Az xəbər verir ki, 2026-cı ilin iyun ayında çatdırmaq şərti ilə təbii qaza olan fyuçerslərin qiyməti 1 mln. BTU-ya görə (British thermal unit - Britaniya istilik vahidi) 3,21% azalaraq 3.23 ABŞ dolları təşkil edib./apa
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