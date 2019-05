25 мая всемирно известный композитор и исполнитель на кеманче Марк Элияху выступил во Дворце Гейдара Алиева с волшебным сольным концертом.

Марк родился в Дагестане, а в 6 лет вернулся на родину в Израиль. Он с детства увлекался музыкой, играл на скрипке. Его отец - известный композитор и тарист Перис Элияху - учил сына всему, что знает.

В 16 лет Марк был в поисках своего пути в музыкальном мире. По счастливой случайности, будучи в Греции, он по телевизору услышал игру легендарного азербайджанского кеманчиста Габиля Алиева и звук "плачущей" кеманчи поразил его. В беседе с Day.Az Марк говорил, что услышав звучание кеманчи, понял, что нашел то, что искал.

Рассказав об этом своему отцу Перису Элияху, Марк узнал, что его прадед играл на кеманче. Отец был знаком с Габилем Алиевым и другими азербайджанскими музыкантами, концерты которых не раз проходили в Израиле, и помог Марку переехать в Азербайджан на 2 года.

Здесь в Баку он поселился в доме своего учителя, известного кеманчиста Адалята Везирова. Он был частым гостем в доме Габиля Алиева и даже получил из рук Мастера кеманчу. Эти годы своего становления Марк вспоминает с большой теплотой и был счастлив вернуться в Азербайджан спустя 18 лет.

Свое выступление перед азербайджанским народом он расценивает как важный этап в своей творческой деятельности. Вернуться в страну, где он научился игре на кеманче, узнал мугам, а также пережил личностное становление, было для него волнительно.

В Азербайджане Марка встречали многочисленные фанаты, а концерт прошел при полном аншлаге.

В Страну огней музыкант привез свое новое шоу "Let it go". Это шоу Марк называет особенным, так как оно сочетает в себе старинные инструменты, такие, как кеманча, тар, саз, а также современный звуковой подход и электронику.

Сцену с Марком разделили его отец Перес Элияху, невероятный перкуссионист Рони Ирвин, Ротем Ади (гитара и клавиши) и Хейм Вейс (клавиши).

В рамках концертной программы музыканты исполнили известные хиты Марка "Sands", "Humbleness", "Coming Back", "Journey", свою самую первую композицию, написанную в 18 лет, - "Tribe", композицию, посвященную Адаляту Везирову, а также новые композиции, написанные специально для этого шоу.

Зрители с первых нот узнавали каждый хит и встречали его бурными аплодисментами. Невероятное исполнение вызывало овации и восторженные восклицания публики.

Особо тепло была встречена композиция "Do you remember", которая изначально была инструментальной пьесой, но впоследствии превратилась в песню на стих Мухаммед Хусейна Шахрияра "Ulduz Sayaraq" ("Считая звезды"). Исполнил ее Марк вместе с известной ханенде, заслуженной артисткой Азербайджана Бейимханым Велиевой, которую зал встречал бурными аплодисментами и возгласами "браво".

Также вечер был скрашен исполнением композиции Переса Элияху, у которого в нашей стране также немало фанатов.

Каждый из музыкантов, каждый член команды Марка продемонстрировали высокий профессионализм и настоящую страсть к своему делу. Особо запомнилось азербайджанской публике соло перкуссиониста, который словно колдовал над инструментами и создавал волшебные мелодии, используя не только барабаны, но и обычный таз с водой.

Выступление всемирно известного музыканта, композитора Марка Элияху вызвало восторг публики, которая не хотела отпускать его со сцены и требовала продолжения вечера выступлением на "бис". После того, как музыканты вернулись на сцену и исполнили еще несколько композиций, зал еще долго стоя аплодировал кеманчисту и его группе, подарившей им незабываемый вечер.

Франгиз Агаларова