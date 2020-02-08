При поддержке Фонда Гейдара Алиева по прошествии более чем полувека триумфально возвращается на родину один из шедевров мировой классической музыки - балет "Легенда о любви" выдающегося композитора, лауреата Государственной премии Азербайджана, народного артиста СССР Арифа Меликова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

13,15 и 16 марта 2020 года во Дворце Гейдара Алиева состоится историческая презентация известного произведения. Балет будет показан в постановке прославленного балетмейстера Юрия Григоровича, в сценическом оформлении известного художника Симона Вирсаладзе. Азербайджанским государственным симфоническим оркестром имени Узеира Гаджибейли будет управлять народный артист Азербайджана Ялчин Адыгёзалов. В постановке будут участвовать балетная труппа Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, солисты Азербайджанского государственного ансамбля танца и студенты Бакинской хореографической академии. Для исторической презентации по оригинальным эскизам Симона Вирсаладзе создаются 250 костюмов, а также декорации и реквизиты.

В истоках балета лежит либретто выдающегося турецкого поэта и драматурга Назыма Хикмета, созданное на основе его драмы "Фархад и Ширин". Вдохновением для Назыма Хикмета послужила поэма классика азербайджанской литературы Низами Гянджеви "Хосров и Ширин". Молодой композитор начал работу над балетом в 1958 году, вскоре после окончания Бакинской музыкальной консерватории. Работа над балетом продолжалась два года.

"Закончив балет, я сразу же взял партитуру, сел в самолет и полетел в Ленинград, в Мариинский театр. Меня, еще совсем юного молодого композитора, приняли с некоторым удивлением, но после просмотра партитуры, немедленно предложили заключить со мной договор. И вот в 1961 году состоялась премьера "Легенды о Любви". Это была феерическая премьера", - вспоминал Ариф Меликов.

Благодаря композитору, древняя восточная легенда о трагической любви и самопожертвовании, имеющая множество фольклорных и литературных воплощений, получила новую жизнь в форме музыки.

"Когда приняли мой спектакль, встала проблема о создании постановочной группы. На худсовете я выступил и сказал, что приехал в Ленинград чуть пораньше и имел возможность посмотреть все спектакли, которые шли на тот момент в Мариинском театре. И больше всех мне понравился "Каменный Цветок" Григоровича. Я сообщил директору, о том, что хотел бы, чтобы хореографом-постановщиком балета стал именно он. На что мне ответили, что в Мариинскиом театре желания автора - закон", - вспоминал композитор.

Художником по декорациям, костюмам и свету стал Симон Вирсаладзе, сумевший воссоздать атмосферу восточной легенды на сцене театра. В свою очередь несравненное музыкальное звучание балету придало мастерство гениального дирижера Ниязи, которого по просьбе композитора специально для постановки пригласили в Ленинград (Санкт-Петербург).

Впервые спектакль прозвучал на сцене ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр) 23 марта 1961 года и был принят публикой с невероятным восторгом.

Гениальные декорации, выполненные в виде раскрытой старинной книги, страницы который покрыты арабской вязью, дарят зрителям ощущение, будто герои произведения словно сходят к ним со страниц - гордая и беззаветно любящая царица Мехмене Бану, своей небывалой красотой заплатившая за исцеление умирающей сестры Ширин, художник Фархад, плененный красотой Ширин и отвергнувший любовь Мехмене Бану...

Массовые сцены шествий сменяются полным нежности дуэтом Фархада и Ширин, который в свою очередь звучит вызывающим контрастом горестно-неистовому монологу Мехмене Бану. Драматична подчеркнутым ритмом сцена погони Мехмене Бану за Фархадом и Ширин, которые бежали из Дворца, чтобы спасти свою любовь. А внутренняя жизнь героев и те мучительные испытания духа, через которые заставила их пройти любовь, раскрыты в скрепляющих три акта адажио Мехмене Бану, Фархада и Ширин: действие словно останавливается и луч высвечивает на сцене только главных героев.

"Мне повезло, что в самом начале своей творческой деятельности я попал в среду выдающихся художников, - рассказывал Ариф Меликов - ... Каждому из постановщиков я посвятил один аккорд в увертюре".

"День, когда Ариф Меликов сказал мне, что хочет написать балет "Легенда о любви", был для меня очень радостным. И то, что я увидел сегодня, подтвердило, что я радовался не напрасно. Я еще раз убедился, что балет - это не музейное искусство, как его кое-кто еще хочет видеть, а искусство современное. Меня очень волновало, каким окажется на сцене Восток. И в том, что я увидел, не было ни подражания, ни стилизации. Композитор Ариф Меликов, балетмейстер Юрий Григорович и художник Симон Вирсаладзе увидели Восток взором современного человека, поэтому на сцене нет и следа от "сахарного" Востока, от сказки об Али Бабе и сорока разбойниках, и это выгодно отличает новый балет от спектаклей по пьесе "Легенда о любви"", - вспоминал Назым Хикмет.

"Постановка балета А. Меликова на нашей сцене - радостное событие. Произведение имеет довольно выразительный музыкальный язык. Впечатляет музыка в обрисовке характеров не только главных, но и второстепенных персонажей. Особенно большая эмоциональная сила заключена в лирических сценах. С большим вдохновением и любовью наша балетная труппа старалась добиться гармоничного сочетания музыки с танцами, создания глубоко характерных образов", - вспоминал народный артист СССР Юрий Григорович.

"Музыка "Легенды о любви" прекрасна, она как бы обобщает, диктует хореографу весь спектакль. Какое отличное сочетание всего спектакля!..", - сказал народный артист СССР Игорь Моисеев.

За Ленинградом последовала премьера в Новосибирске. И, наконец, в июле 1962 года на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М.В. Ахундова состоялась триумфальная премьера балета Арифа Меликова "Легенда о любви" в постановке Юрия Григоровича. Главные партии в балете исполнили выдающиеся азербайджанские танцоры Раиса Измайлова (Мехмене Бану), Лейла Векилова (Ширин), Максуд Мамедов (Фархад) и Константин Баташов (Визирь).

Дирижировал постановкой народный артист СССР, непревзойденный маэстро Ниязи, который сказал: "Над балетом Меликова я работал с истинным наслаждением, забывая обо всем на свете, отдавая всего себя. Это монолитное произведение, в котором музыка, танец и оформление слились так неразрывно, что кажется, будто все это целиком создано одним мановением руки какого-то гения. Не верится даже, что это первое произведение крупной формы совсем еще молодого композитора. Я горжусь, что наш азербайджанский композитор, воспитанник азербайджанской консерватории сумел создать произведение, которое является достижением не только для советского балета, но и для всей мировой хореографии".

"Легенда о любви" была многократно поставлена на сцене более 60-ти крупнейших театров мира в постановке многих выдающихся балетмейстеров. Австрия, Югославия, Болгария, Великобритания, Франция, Италия, Польша, Румыния, Германия, Словакия, Турция, Украина, Чехия, Эстония, Финляндия, Япония, Казахстан, Египет, Узбекистан, США, Бразилия - и это лишь часть тех стран, где балет азербайджанского композитора был оценен аплодисментами и овациями.

"Каждый раз, когда я слышу родную азербайджанскую музыку вдали от Баку, мое сердце переполняет радость и гордость. Рождение "Легенды о любви" - знаменательное событие в нашей музыкальной жизни, это праздник нашего искусства. Я хотел бы, чтобы наши композиторы своими творениями, созвучными с эпохой, еще больше прославляли азербайджанскую землю", - сказал народный артист Гара Гараев.

За эти годы в спектакле "Легенда о любви" приняли участие такие выдающиеся танцоры как Майя Плисецкая, Ирина Колпакова, Ольга Моисеева, Лейла Векилова, Раиса Измайлова, Денмяз Гаджиев, Максуд Мамедов, Рафига Ахундова, Константин Бруднов, Маргарита Окатова, Светлана Адырхаева, Наталия Бессмертнова, Марина Кондратьева, Ирма Ниорадзе, Марис Лиепа, Владимир Тихонов, Михаил Лавровский, Вячеслав Гордеев, Николай Цискаридзе, Анастасия Волочкова, Ульяна Лопаткина, Виктория Терешкина и многие другие.

Готовясь к роли Мехмене Бану, народная артистка СССР Майя Плисецкая сказала: "Я с большим волнением работаю над образом моей героини. Замечательная, экспрессивная музыка, написанная Арифом Меликовым, представляет большой простор для художественной фантазии хореографа и всех исполнителей балета. Мы увидели живые, движимые мыслью и чувством человеческие характеры". А когда однажды Галину Уланову попросили выразить свое мнение по поводу балета, она сказала: "Скажу коротко: хорошая, по-настоящему талантливая музыка, без которой не мог бы родиться хороший балетный спектакль".

"Ариф Меликов - одаренный композитор, музыка его подлинно профессиональна. Глубокая музыкальная драматургия партитуры, ее внутреннее развитие, точность и выразительность музыкальных характеристик героев, редкое искусство в оркестровке, особая ее красочность, множество находок заставляют с большим интересом слушать этот талантливый музыкальный опус. Новый балет - большое событие в советской хореографии. Без преувеличения можно сказать, что это этапный спектакль", - сказал народный артист СССР Дмитрий Шостакович.

"Я знаю многие произведения Арифа Меликова. Я многое в них увидел. Бросьте в землю семечко, полейте его и взрастите. Поднимется дерево, даст плоды. Откуда же берется этот плод? Из земли воды и воздуха. И в то же время этот плод - ни земля, ни вода, ни воздух. Он нечто иное. И, тем не менее, это плод определенного дерева, одной определенной земли. Я вижу в музыке Арифа Меликова обращенность к Человечеству, ее гуманистическую направленность, я вижу в ней обращение к людям, связь с народом, я вижу в ней след его земли, его воды, его неба. Многие видят в технике достижение своей цели. А ведь настоящее искусство происходит из земли и воды. И не обязательно, чтобы оно звучало открыто, оно должно присутствовать незримо. Взять, к примеру, пчелу. Она собирает пыльцу со множества цветов и делает мед. Однако мед - это не цветок и цветов вы в нем не увидете. Мед - это мед, и вот делать мед, то есть достигать своей музыкой человека - вот это главное. Это я вижу в творчестве Арифа Меликова и люблю его как брата", - вспоминал турецкий композитор Ахмед Аднан Сайгун.

И вот 13 марта 2020 года, спустя много лет, балет триумфально возвращается на родину автора. К сожалению, автор не застал этого радостного события. Но всю свою жизнь Ариф Меликов не уставал повторять: "Я - сын своего народа и горжусь тем, что я азербайджанец, и моей "Легендой о любви", и всем лучшим, что есть у меня, я обязан своему народу, своей земле". И пусть его больше нет среди нас, он будет жить вечно в наших сердцах и в каждой ноте своей музыки. Ведь Ариф Меликов подарил этому миру Вечную Легенду о Любви...