Успех юного азербайджанского вокалиста на конкурсе в Македонии

Юный вокалист Искендер Гасанзаде с успехом представил Азербайджан на проводимом в Македонии Международном конкурсе "Musicland 2020", который в этом году был организован в онлайн-формате.



По итогам конкурса юный азербайджанский вокалист удостоен диплома "Golden Musicland star". Также ему поступило предложение от президента конкурса Тони Алексовски участвовать в проекте в следующем году.

Как рассказал Trend Искендер Гасанзаде, он записал и направил на конкурс видеоролик со своим выступлением, передает Day.Az.

"Мы записали профессиональное видео из дома без обработок с живым звуком. Что касается выбора композиции, то я всегда стараюсь подбирать песни, где есть вокальные кульминации. На этот раз мой выбор пал на саундтрек фильма "Величайший шоумен" (The Greatest Showman) - "Never Enough", - сказал он.

По словам вокалиста, конкуренция на конкурсе была очень большая. В категории "Песня из кинофильма" участвовали 83 участника всех возрастных групп.

"Если честно, мне очень хотелось выиграть приглашение на этот конкурс в 2021 году. Очень приятно, когда тебя выделяет президент "Musicland" и хочет увидеть на конкурсе ещё раз. Признаюсь, люблю участвовать в конкурсах - это очень волнительно и приятно, особенно когда с нетерпением ждешь результатов, и тем более, когда ты - единственный представитель своей страны, как было в этот раз", - добавил Гасанзаде.