В рамках международного проекта современного искусства Peace be upon you - Salam Aleykum представлена "Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин)".

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend куратор проекта, заслуженная художница Сабина Шихлинская.

В проекте Peace be upon you - Salam Aleykum в художественной форме рассматриваются темы сохранения мира и миротворческой деятельности. Проект организован посольством Латвии в Азербайджане в сотрудничестве с дипломатическими миссиями Афганистана, Чехии, Грузии, Венгрии, Турции, Украины, США, представительством ООН в Баку и посольством Норвегии в Турции и при участии ведущих организаций и учреждений в сфере культуры Азербайджана. В программу проекта входят художественные мероприятия - выставки, кинопоказы, презентации, творческие встречи, дебаты и конференции.

"Виртуальная галерея на острове Бёюк-Зиря (Наргин)" представляет собой фотодокументацию инсталляций и спектаклей, которые были созданы на острове в 2003 году такими художниками, как Олег Тилбергс (Латвия), Ладо Почхуа (Грузия) и Брайс Мати (Франция). Все фотографии сделаны Сянаном Алескеровым. В проекте также приняли участие художники Чингиз Бабаев (Азербайджан), Гусейн Хагверди (Азербайджан), Гуга Котетишвили (Грузия), Эймантас Людавичус (Литва). В течение десяти дней участники проекта жили на этом острове. Здесь никто не живет, но по-прежнему остались отголоски прошлого. По некоторым причинам в 2003 году не получилось провести широкую презентацию, но спустя 18 лет мы вновь постарались передать атмосферу острова и напомнить трагическую историю", - отметила Сабина Шихлинская.

Куратором проекта также является Кетеван Кордзахия (Грузия).