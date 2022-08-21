В Баку прошла встреча с народным писателем Натигом Расулзаде

Живая беседа, остроумные афоризмы, честные ответы... - так, всегда интересно, ярко и познавательно проходят творческие встречи с вице-президентом ПЕН-клуба, кавалером ордена "Шохрат", народным писателем Азербайджана Натигом Расулзаде, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Очередная встреча, которая состоялась в Русском доме в Баку, не стала исключением и позволила раскрыть для себя писателя с новой, где-то с неизвестной стороны даже самым преданным поклонникам его таланта.

О том, что Натиг Расулзаде - человек удивительного таланта, знают все, но мастер еще и глубокий философ и тонкий психолог, ведь искусно передать состояние души своих литературных героев может только писатель, обладающий этими качествами.

Ведущей мероприятия выступила профессор Бакинского славянского университета, доктор филологических наук Флора Наджиева, которая в предисловии отметила, что народный писатель Натиг Расулзаде отличается своеобразным, уникальным почерком, и это один из ярких представителей литературы Азербайджана.

В этот вечер многие узнали, что до Литературного института имени А. М. Горького в Москве Натиг Расулзаде получал образование в Бакинском политехническом институте (сейчас - Азербайджанский технический университет). Проучившись там три года, он кардинально меняет жизнь и будущую профессию.

Однако народный писатель не считает годы учебы в Политехническом институте временем, потраченным попусту, он смотрит на это философски: "За тот период я много увидел, узнал, познакомился с интересными людьми, сокурсниками, многие из которых впоследствии стали известными строителями, архитекторами. Эти годы - приобретение, любой наш шаг - это приобретение, если вы их прожили с пользой".

У многих сложилось впечатление, что Натиг Расулзаде - неисправимый трудоголик, но, как выяснилось на мероприятии, слово "трудоголик" он ненавидит.

"Жизнь состоит не только из работы - есть дружеские встречи, любовь, путешествия... Конечно, у творческого человека все немного по-другому. Писатели, поэты, художники не выходят на пенсию. Эта профессия тебя держит крепко. Чтобы писать, нужен только ты и твои мысли, ну еще стопка бумаги, ручка или компьютер", - отметил мастер слова.

Как узнали читатели, у Натига Расулзаде талант не только к прозе, но и к поэзии.

"Да, писал стихи... "Отдал" их герою своего романа, 17-летнему юноше. Кстати, я первый писатель в Азербайджане, написавший о проблеме наркомании. Тогда, в начале 80-годов прошлого века была цензура, меня сильно критиковали... Но книга стала бестселлером", - отметил Расулзаде.

Отметим, что у романа Расулзаде "Всадник в ночи" бешеная популярность, читатели до сих пор вспоминают это произведение, хотя самого автора такое положение дел немного нервирует, ведь с тех пор прошло более 40 лет, было написано много интересных книг, которые также стали бестселлерами.

"С написания "Всадника в ночи" прошло более 40 лет, и до сих пор меня читатели останавливают на улице, спрашивая, где можно купить книгу. Признаюсь, даже немного возненавидел "Всадника..." Считаю, что тогда это был социальный взрыв, а не художественный... Не люблю перечитывать свои работы, однако недавно перечитал эту книгу, и скажу, не так уж плохо (улыбается)", - отметил он.

В ходе встречи была затронута еще одна грань таланта мастера - он кинодраматург, сценарист кино. И как оказалось, этот талант проявился у Натига Расулзаде еще в годы учебы в Литературном институте.

"Нам преподавал классик Леонид Трауберг (прим. - советский кинорежиссёр и сценарист) и курсовой работой у меня был сценарий про сумасшедших. Так вот, из 40 человек на курсе он выделил мою работу, назвав лучшей, и даже предложил перевестись во ВГИК, но я отказался", - сказал народный писатель.

Встреча продолжилась вопросами, которых у гостей мероприятия было огромное количество. Кстати, каждый, перед тем как задать народному писателю вопрос, рассказывал, как на протяжении уже долгих лет зачитывается его произведениями.