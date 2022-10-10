Полет орла на сцене Театра оперы и балета

Автор: Улькяр Алиева, доктор искусствоведения, профессор АНК

У каждого народа есть знаковые имена, произносимые со священным трепетом, потому что они являются цветом и гордостью родной земли; имена, подобные корням могучего единого древа, на которых зиждется память поколений. Для нашего народа незыблемой константой его исторической памяти навсегда останется имя Бабека, который более двадцати лет возглавлял народно-освободительную борьбу против целой армады арабского халифата в IX веке. Именно его слова перед страшной казнью: "Лучше один день прожить свободным человеком, чем 40 лет рабом", - стали олицетворением свободолюбивого духа азербайджанского народа.

И поэтому весьма символично, что премьерной постановкой после основной реконструкции Театр оперы и балета стал героический балет "Бабек" Агшина Ализаде. Не только содержанием, но и символическим значением отмечен день представления новой постановки балета А.Ализаде - ровно через месяц Азербайджан будет праздновать очередную годовщину освобождения колыбели нашей музыкальной культуры - Шуши.

Этот год юбилейный и для Агшина Ализаде - 85-летие со дня рождения. Удивительный композитор! Его музыка очень утонченная, постепенно окутывает в завораживающей импрессионистической колористике ночных шорохов струнных и бликах деревянных духовых, в которых проскальзывают интонации старинного азербайджанского танца "Мирзейи", импульсно-зажигающем танце "Джанги", терпко-острого "Яллы". И зритель просто погружается в эту завораживающую музыкальную атмосферу эпохи древнего Азербайджана. И в этом смысле "Браво!" оркестру театра под руководством молодого дирижера Орхана Гашимова, великолепно, и главное, с душою прочитавшего столь непростую партитуру балета А.Ализаде.

Как известно, балет был создан композитором совместно с хореографами Рафигой Ахундовой и Максудом Мамедовым под впечатлением от трагедии в стихах И.Сельвинского "Бабек" ("Орла на плече носящий"). Интерес к нынешней постановке подогревался тем, что это не реконструкция хореографии первых балетмейстеров-постановщиков, а абсолютно новая хореоверсия молодого, но уже получившего признание отечественного балетмейстера Камиллы Гусейновой.

Поставить хорошо известный балет после таких признанных метров как Р.Ахундова и М.Мамедов - задача весьма непростая. Есть риск постоянного сравнения двух версий. Однако в этом и заключается похвальная репертуарная политика и усилия руководства театра, направленная на продвижение одаренных и перспективных отечественных постановщиков. Потому что они настоящее и, несомненно, будущее национального академического искусства.

Вот и данная постановка балета "Бабек" - это, безусловно, еще один шанс и невероятный труд балетмейстера-постановщика К.Гусейновой и маэстро Орхана Гашимова. В "копилке" К.Гусейновой уже имеется постановка балета на историко-героический сюжет "Джавадхан", которая была весьма благосклонно и с интересом принята зрителями. Сможет ли балетный орел вновь воспарить на отечественной сцене, изобилующей развернутыми и столь непростыми для балетного спектакля батальными сценами, предстояло узнать в минувший выходной.

А теперь поподробнее...

Несмотря на новое хореографическое прочтение, К.Гусейнова оставила либреттную основу предыдущей постановки, что весьма приветствуется, так как свой балет Агшин Ализаде создавал уже на конкретную сюжетно-образную концепцию, предложенную Р.Ахуновой и М.Мамедовым. При этом молодой балетмейстер выбрала не лаконичный номерной вариант второй редакции, а развернутую сюжетную первооснову. В ее основе - нашествие в Азербайджан войск Эмира. Смерть Джавидана и его завет Бабеку продолжить борьбу против врага. Любовь и поддержка возлюбленной Бабека - жрицы огня Перишад на фоне борьбы за возможность жить свободным на родной земле, лишь оттеняет трагедию влюбленных.

Творчество балетмейстера при создании спектакля всегда опирается на традиции своих предшественников, и, прежде всего, в плане композиционного построения. Помимо знакомого развития сюжетной канвы, К.Гусейнова, опираясь уже на григоровичевский принцип "спектакля для четырех солистов с кордебалетом", вводит в традиционное трио исполнителей балета (Бабек-Эмир-Перишад) и новый женский образ - воинственно настроенную наложницу Эмира - Алнису (как антитеза нежной возлюбленной Бабека).

Сохранив последовательность сцен, К.Гусейнова в своей постановке создала многомерную хореографическую панораму, где каждый персонаж имеет свой оригинальный пластический облик, а принципы их драматургического сочетания ассоциируются с полифоническим принципом, когда синхронные и контрапунктирующие движения складываются в целостные музыкально-хореографические фрески. Это четкие размеренные шаги, резкие выпады, тяжелый топот пехоты эмира. Это перекрещенные вытянутые вверх руки в танце жриц огня - метафорическое отображение взымающих вверх языков пламени. Это прочувственные любовные дуэты, заставляющие исполнителей жить на большом дыхании протяженных танцевальных фраз, когда влюбленные трогательны и беззащитны как птицы, которым все же придется приземлиться.

Интересно использует хореограф барельефные построения с участием главных персонажей и кордебалета в стилистике индийского танца бхарат-натьям c его многорукой сущностью, исходящей из единой образной основы. Если в сцене клятвы бабекидов излучаемые в разные стороны мечи символизируют решимость борьбы, то волновая пластика рук наложниц за спиной Эмира рождает образную ассоциацию персонажа с паукообразным хищником, наметившим очередную жертву. Отметим использование унисона (синхронное исполнение танцевальных комбинаций) в образно-смысловой концепции постановки как выражение единства, братства, эмоционального состояния, чувств персонажей: Джавидана, Бабека, Перишад и бабекидов.

Приятно "послевкусие" осталось от исполнителей ведущего квартета исполнителей. "Бабек" - первый мужской балет отечественного театра и в этом смысле, отметим фактурных красавцев Анара Микаилова в титульной партии и Макара Ферштандта в партии его соперника Эмира, требующих гипертрофированной выносливости. И если вспомнить слова Н.Цискаридзе: "Вы думаете, мы женщину поднимаем?! Мы груз поднимаем! А после этого еще прыгаем! Нужно же иметь силы на это", - начинаешь как-то особо ценить столь нелегкий "техничный" мужской труд в балете: и акробатические силовые поддержки (в том числе на вытянутых руках), и высокий прыжок в соответствующих вариациях-монологах, пируэты, туры. И, наблюдая с каким упоением бились в поединках балетные соперника, как и две группы мужского кордебалета в батальных сценах, начинаешь осознавать, что даже в балетном спектакле чисто мужской азарт борьбы, драйв от самой борьбы не исчез, а лишь спрятался под налетом цивилизованности.

Обладающая лирическим и женственным обаянием Аян Эйвазова очаровывала мягкой пластикой рук, великолепным апломбом, женственностью, плавностью и протяжностью танцевальных линий, а бисерные pas de bourree словно выражали волнующий трепет чувств ее героини. Облик ее героини - затаенный и сдержанный, который воспринимается на первый взгляд не столь экспрессивным, сколько удивительно трогательным.

Было непривычно видеть хрупкую красавицу Джамилю Керимову в новом амплуа - в партии бойкой стервозной наложницы Алнисы, мотивирующей Эмира на войну с Бабеком. При этом ее персонаж делала это насколько искусно (чувственно нежилась в его объятиях-поддержках, при этом исподволь "заботливо" вручая ему мечи), начинаешь понимать Эмира, который не в силах был отказать столько коварной соблазнительнице. Недаром зал взорвался от восторга при выходе Дж.Керимовой на финальный поклон. Замечательно смотрелся и женский кордебалет, создавший завораживающий мир жриц огня и вместе с возлюбленной Бабека эффектно выстрадали поражение восставших.

Давно автор этих строк не получала столь эстетическое удовольствие от согласованного звучания оркестра театра под руководством О.Гашимова. Начиная с Увертюры, из рук маэстро словно исходили пусть и не видимые, но весьма ощущаемые флюиды, которые то собирались в "сгусток" мощи во фресковых моментах, то мгновенно "распылялись", волшебно мерцая в любовных сценах, а местами казалось, что оркестр почти осязаемо визуализировал мысли и чувства героев.

В целом, есть произведения, которые на протяжении многих лет не теряют своей актуальности, потому что в основе драматической завязки сюжета - не столько конкретные герои, сколько обобщенные понятия, которые, как показало время, созвучные на все времена. К числу таких произведений относится и балет "Бабек" А.Ализаде, потому что проблема войны и мира, гуманизма и насилия будут актуальны во все времена. И финал, решенный в ракурсе оптимистической трагедии, словно вносит второй смысловой подтекст в постановку балета, что этот спектакль даже не про борьбу и не про любовь (хотя данные аспекты являются катализатором сценического действия), а про человека. Вернее, о познании самого ценного, что у него есть - чувство свободы, которое А.Шопенгауэр называл "волей к жизни". Ибо только такой действенный Герой, способный преобразовывать действительность, окружающий, мир достоин нести на своем плече гордого и вольного орла.