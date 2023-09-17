Азербайджанский моноспектакль "Контрабас" покорил Россию

Азербайджанский театр юного зрителя стал яркой звездой на международной театральной сцене.

За последние годы театр успешно представлял Азербайджан на многочисленных престижных фестивалях, в том числе на III Международном фестивале камерного и моноспектакля "Театр. Территория единства".

Заслуженный артист Азербайджана Шовги Гусейнов очаровал любителей театра в России моноспектаклем "Контрабас".

Выдающийся актерский талант Шовги Гусейнова снискал ему признание и восхищение как на Родине, так и за рубежом.

Его успех в моноспектаклях открыл двери другим актерам для изучения и преуспевания в сольных выступлениях, способствуя росту и развитию азербайджанского театра.

В интервью Azernews Шовги Гусейнов рассказал о театральном фестивале, прошедшем во Владимире, актерском мастерстве и дальнейших выступлениях.

"Для меня было невероятным опытом участвовать в этом фестивале. Мероприятие началось с пресс-конференции, на которой актеры ответили на многочисленные вопросы о своей Родине, национальной культуре и театре, который они представляют. Я проинформировал участников конференции об азербайджанской культуре и Азербайджанском государственном театре юного зрителя. Церемонию открытия фестиваля продолжили театральные постановки. Ежедневно любители театра смотрели как минимум три спектакля, в том числе моноспектакль. Известные деятели театра обсудили представленные на фестивале спектакли. Публика высоко оценила моноспектакль. По итогам жюри присудило Государственному театру юного зрителя специальный приз. Мы получили приглашение на ряд театральных фестивалей", - заявил Гусейнов.

Комментируя свое участие в спектакле Патрика Зюскинда, заслуженный артист Азербайджана сообщил, что рукопись спектакля датирована 1980 годом.

"Персональный спектакль был поставлен народной артисткой Ириной Перловой в 1998 году. С тех пор спектакль получил широкое признание в Турции, России, Беларуси, Шри-Ланке, США, Литве и других странах. В пьесе Патрика Зюскинда рассказывается о контрабасисте, который обращается к публике в своей маленькой звукоизолированной квартирке. Сначала он хвалит свой инструмент и его значение в оркестре. Главный герой влюбляется в оперную певицу Сару. Все его попытки привлечь ее внимание явно пресекались. Он воображает, как привлечет ее внимание, выкрикивая ее имя на премьере фестиваля. Спектакль уже почти 24 года является неотъемлемой частью репертуара театра", - сказал собеседник Azernews.

По его словам, каждое театральное представление требует особого подхода.

"Как профессиональный актер, вы всегда должны уметь перевоплотиться в любую роль. В этом плане актеру сниматься в моноспектакле непросто. Здесь ты выступаешь перед публикой больше часа. Иногда один актер исполняет несколько ролей. Все это делает моноспектакль оригинальным, захватывающим и сложным в исполнении. Помимо "Контрабаса", в моем репертуаре еще три моноспектакля: "Дневник сумасшедшего" Николая Гоголя, "Поступок без слов" Сэмюэля Беккета и "Кроткое существо" Федора Достоевского. А пока жду новых персональных выставок", - отметил Гусейнов.

Азербайджанский артист с нетерпением ждет возможности сыграть в новых постановках как Государственного театра юного зрителя, так и Государственного театра музыкальной комедии.

"Перед летними каникулами ТЮЗ показал спектакль, посвященный 44-дневной Отечественной войне. После летних каникул Театр музыкальной комедии представит спектакль Анара Рзаева-"Мужчина". Говоря о фестивалях, хотелось бы отметить Международный театральный фестиваль "Белая Вежа" в Беларуси, где я представляю Театр музыкальной комедии. Фестиваль я собираюсь порадовать зрителей спектаклем "Кроткое создание" Федора Достоевского. Режиссер спектакля - народная артистка Дженнет Салимова. На фестиваль приглашен директор Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии, заслуженный деятель искусств, член международного жюри Алигисмат Лалаев. 2-9 октября я приму участие в Международном театральном фестивале "Мост" в Ганновере, Германия, с моноспектаклем "Контрабас". Буду представлять Азербайджанский Государственный Театр Юного Зрителя. Теперь я планирую больше сосредоточиться на сериалах, художественных фильмах и поделиться секретами хорошей актерской игры со своими учениками", - резюмировал Шовги Гусейнов.