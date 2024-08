Уход «Зонтика»: вышел финальный сезон «Академии Амбрелла»

Юмористический фэнтези-сериал Netflix про семью супергероев, путешествующих во времени и раз за разом спасающих мир, подошел к концу.

Как передает Day.Az со ссылкой "Известия", четвертый, финальный, сезон вышел сразу целиком. Мы посмотрели его и рассказываем, что именно там происходит и сможет ли это "прощание" (если это действительно прощание, а не маркетинговый ход) удовлетворить и растрогать поклонников.

Конца света не будет

Как и следовало ожидать, в самом начале четвертого сезона зрителям напоминают, чем закончился предыдущий. Но, по большому счету, это оказывается не особенно нужным. Всё, что стоит знать: веселая команда из "Академии Амбрелла", воспитанники богача-инопланетянина Реджинальда Харгривза (Колм Фиори), попала в параллельную реальность, где лишилась всех своих суперспособностей. Новый сезон, как и все предыдущие, становится поводом для своего рода ребута. Мало того что с окончания предыдущего прошло больше двух лет, так еще и в реальности сериала герои стали на шесть лет старше, поэтому первая серия четвертого сезона посвящена знакомству с героями и их новыми "нормальными" жизнями.

Лютер (Том Хоппер) стал стриптизером в сомнительном кабаке. Элисон (Эмми Рэйвер-Лампман) снимается в рекламе освежителей воздуха. Клаус (Роберт Шиэн) превратился в мизофоба. Виктор (Эллиот Пейдж) владеет баром и разбивает сердца одиноких дам. Бен (Джастин Х. Минг) только вышел из тюрьмы, где сидел за аферу с криптовалютой. Диего (Дэвид Кастанеда) работает курьером и возится аж с тремя детьми от Лилы. Исключение из общей нормальности составляет лишь наименее похожий на человека Номер Пять (Эйдан Галлахер): он стал агентом ЦРУ под прикрытием. Все герои повзрослели, но, на удивление, не сильно поумнели и остались такими же обаятельными лузерами. Впрочем, их интеллекта хватает, чтобы в очередной раз спасти мир от апокалипсиса, как они это делали уже трижды.

Врагами Хардгривсов теперь стала супружеская пара злодейских ученых с одинаковыми на слух именами - Джин и Джин Тибодо (колоритные Ник Офферман и Меган Маллалли - муж и жена в реальной жизни). В первой серии финального сезона они находят артефакты, доказывающие существование параллельного времени, и организовывают секту Хранителей, верящих в "эффект Амбреллы" (по аналогии с "эффектом Манделлы"). Всех их посещают фантомные воспоминания о банде детей-супергероев в коротких штанишках, и сектанты верят, что переход в эту грезящуюся им параллельную реальность приведет либо к всеобщему "очищению", либо к концу света. Джина и Джин устраивает любой из этих двух вариантов.

Тем временем владелец прачечной Сай Гроссман (стендап-комик Дэвид Кросс, озвучивавший мастера Журавля в "Кунг-фу панде") похищает Виктора исключительно для того, чтобы привлечь внимание остальных Харгривзов - его дочь Дженнифер стала членом секты, и по найденной у нее вырезке из газеты про спасших Эйфелеву башню детишек из Академии Амбрелла безутешный отец понял, кто ему может помочь. Естественно, ради такого случая к ним возвращаются сверхчеловеческие способности.

Пока растут цветы на огороде

Экранизация одноименного комикса, придуманного и написанного вокалистом рок-группы My Chemical Romance Джераржом Уэем и нарисованного художником Габриэлем Ба, всегда делала упор на мастерски поставленные кровавые драки под задорные песни Queen и The Stranglers. В последнем сезоне экшена стало поменьше, хотя к его качеству по-прежнему вопросов нет. На первое место вышли эмоции - привычный подростковый юмор с шутками про рвоту теперь соседствует с сентиментальностью. Как еще прощаться с любимыми героями, если не со слезами на глазах?

Прощание, кстати, получилось короче, чем ожидалось. В четвертом сезоне всего шесть серий вместо привычных десяти, и здесь есть свои очевидные плюсы и минусы. С одной стороны, меньше ненужного сериального балласта и сюжетных ответвлений, необходимых разве что для растягивания хронометража. С другой - эта компактность принесла ощущение некоторой сюжетной скомканности, а обилие сцен в помещениях и небрежность CGI наводят на мысли об ограниченности бюджета.

Возможно, основная причина такого лишенного помпы финала заключается в скандале, связанном с шоураннером Стивом Блэкманом, работавшим также на сериалах "Фарго", "Легион" и "Видоизмененный углерод". Ранее в этом году 12 сценаристов и работников киноиндустрии обвинили его в "токсичном, агрессивном и унижающем поведении". Также всплыли и обвинения в сексистских и гомофобных высказываниях, в том числе касающихся звезды сериала Эллиота Пейджа. Сам Блэкман всё отрицал, но компания Universal Сontent Production, продюсировавшая шоу, провела расследование и обнаружила, что у части обвинений есть основания. Во всяком случае, у тех, что касались "неуместных и непрофессиональных замечаний" и "нецензурных и унижающих ремарок". Вполне логично предположить, что этих фактов хватило для того, чтобы Netflix решила покончить с хитовым сериалом как можно скорее и серьезно урезать его финансирование.

А теперь, внимание, главный спойлер: в последней серии герои жертвуют собой и соглашаются стереть себя из истории, чтобы помешать процессу очищения и слить все параллельные временные линии в одну. Всё заканчивается идеальным солнечным днем в парке под песню Томми Джонса и The Shondells "I Think We're Alone Now", которая звучала в самой первой серии первого сезона. Но, как пел Ник Кейв: "Просто помни, смерть - это не конец". После финальных титров камера останавливается на восьми бархатцах, растущих у подножия дерева. То есть тех самых цветов, пыльца которых оплодотворила земных женщин и произвела на свет детей из Академии Амбрелла.

Блэкман отказался давать комментарии ("что олицетворяют цветы, решать уже фэнам"). Есть шанс, что последние слова Эдисон "может, мы увидимся снова" не были лишены смысла. Но навряд ли ученики Академии вернутся на экраны в человеческом облике - разве что в какой-нибудь параллельной реальности.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!