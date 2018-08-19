В Азербайджане изменились цены на импортируемые марки бензина

В Азербайджане выросли цены на импортируемый бензин марки "Premium Euro-95" и "Super Euro-98", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Цена на АИ-95 возросла с 1,25 маната до 1,50 маната, на АИ-98 - с 1,50 до 1,60 маната.

В то же время цена на бензин марки АИ-92 осталась неизменной - 0,9 маната за литр. Потребности в бензине данной марки полностью удовлетворяются за счет внутреннего производства. Цена на АИ-92 регулируется Тарифным (ценовым) советом Азербайджана.

Отметим, что в настоящее время цены на бензин в Азербайджане ниже, чем в соседних странах. Так, в Грузии цена на бензин марки АИ-95 составляет 1,03 доллара или 1,75 маната, АИ-98 - 1,07 доллара или 1,82 маната. В Турции литр АИ-95 продается за 1,14 доллара или 1,94 маната, АИ-98 - 1,18 или два маната. В Украине цены составляют 1,18 доллара или два маната за литр АИ-95, 1,22 доллара или 2,07 маната за литр АИ-98. В этих странах, равно как и в Азербайджане, бензин вышеуказанных марок не производится, а потребность в нем удовлетворяется за счет импорта.