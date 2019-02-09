Азербайджан выведет автомобили "ГАЗ" на новые рынки

Россия рассматривает предприятие по сборке автомобилей "ГАЗ" в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана как некий плацдарм для экспорта в соседние страны. Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в субботу сказал журналистам директор по продажам и маркетингу автомобильного завода "ГАЗ" Олег Марков.

"Для нас это очень значимое мероприятие. Мы всегда считали азербайджанский рынок ключевым в Закавказье", - отметил он.

Марков сказал, что есть перспективы для развития этого предприятия, чтобы максимально сделать его доступным для клиентов и, чтобы продукция была максимально адаптированной под нужды и требования рынка.

"Мы надеемся, что наличие здесь заводов позволит создать не только дополнительные рабочие места, но и усилить в целом экономику, помочь локализовать здесь продукты, посредством производства спецтехники", - отметил директор.

По словам Маркова, на встрече обсуждались вопросы всестороннего сотрудничества между Россией и Азербайджаном.

Напомним, что в субботу в Гаджигабульском промышленном квартале Азербайджана состоялась церемония закладки фундамента предприятия по сборке автомобилей ГАЗ.

Объем инвестиций в предприятие составит 14 миллионов манатов. На первоначальном этапе здесь будут работать сто человек.

На предприятии будут собираться малотоннажные грузовые автомобили "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС", а также среднетоннажные грузовики "ГАЗон NEXT".

Дистрибуцией и сервисным обслуживанием автомобилей ГАЗ на территории Азербайджана займется компания AzEurocar - дочернее предприятие AzerMash.