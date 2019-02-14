Азербайджанский проект получил авторитетную награду в Британии - ФОТО

Проект Трансадриатического трубопровода (ТАР), предусматривающего транспортировку азербайджанского газа в Европу, получил награду Project Finance International (PFI), передает Trend со ссылкой на ЗАО "Южный газовый коридор", передает Day.Az.

Как отмечается, шестого февраля 2019 года авторитетное международное издание Project Finance International организовало ежегодный гала-ужин в Лондоне (Великобритания), где были объявлены победители награды PFI 2018 года.

"PFI является ведущим издателем мировых новостей, данных и анализа в области энергетики и финансирования инфраструктурных проектов. Среди победителей престижной премии проект Трансадриатического газопровода, получивший награду "Европейская сделка по нефти и газу" за финансовое закрытие проекта по итогам 2018 года с получением 3,9 миллиарда евро", - говорится в сообщении ЗАО.

Как отмечается, проектное финансирование TAP в размере 3,9 миллиарда евро было крупнейшим финансированием для европейского инфраструктурного проекта в 2018 году.

Отметим, что ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этот же год первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.