Венесуэла ищет новые рынки для поставок нефти.



Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр нефти и президент Государственной нефтяной компании Венесуэлы Мануэль Кеведо Фернандес в кулуарах заседания ОПЕК+ в Баку.



"Мы перестали экспортировать более чем четыре тысячи баррелей в день. И мы работаем на данный момент с нашими партнерами, а также ищем новые рынки. Россия является одним из тех государств, с которым мы хотим продолжить сотрудничество и увеличить поставки",- сказал он.



Говоря об отказе Индии покупать нефть у Венесуэлы, министр отметил, что, несмотря на это, страны все еще поддерживают коммерческие отношения.



"Мы начали восстановление нефтедобычи еще с прошлого года и намерены продолжить это дело и в 2019 году", - сказал он.



Отметим, что 18 марта в Баку прошло 13 заседание Совместного мониторингового комитета министров стран ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. За день до этого, в воскресенье, в Баку состоялось 27-е заседание Совместной технической комиссии.

Участники обсудили текущее состояние рынка нефти, существующие проблемы и другие вопросы. В рамках заседания прошла презентация, посвященная темпам развития рынка нефти, и был выслушан отчет Совместной технической комиссии о показателях добычи за февраль.