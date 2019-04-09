В ближайшие два года инфляция в Азербайджане будет самой низкой среди стран СНГ, следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ) "Перспективы развития мировой экономики" (World Economic Outlook), сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Так, в 2019 и 2020 годах фонд прогнозирует инфляцию в Азербайджане на уровне 2,5 процента. В предыдущем отчете , вышедшем в октябре прошлого года, МВФ ожидал, что инфляция в стране составит 3,3 процента [прогнозы на 2020 год в отчете отсутствуют].

Сравнительная таблица инфляционных ожиданий в странах СНГ на 2019 и 2020 годы (в процентах):

Регион 2019 год 2020 год СНГ 5,6 4,6 СНГ (без России) 7,2 5,7 Россия 4,8 4,2 Азербайджан 2,5 2,5 Беларусь 5 5 Грузия 3 3 Казахстан 5,5 4,5 Кыргызстан 4,7 5,1 Молдова 5,1 5 Таджикистан 6,2 6,2 Туркменистан 13 9 Украина 7 5,6 Узбекистан 15,7 10,5 Армения 2,6 3,2

По данным отчета, инфляция в регионе Развивающейся Азии ожидается на уровне 2,9 процента в 2019 году и на уровне 3,1 процента в 2020 году, Развивающейся Европы - 8,3 и 7,4 процента соответственно, Латинской Америки и региона Карибского бассейна - 5,6 и 4,9 процента, на Ближнем Востоке, Северной Африке, Афганистане и Пакистане - 9,1 и 9,3 процента соответственно, Тропической Африки - восемь и 7,3 процента соответственно.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в январе-феврале 2019 года цены на потребительские товары и тарифы на услуги в Азербайджане выросли на 1,9 процента по сравнению с первыми двумя месяцами прошлого года.

На этот год Центральный банк Азербайджана ожидает инфляцию на уровне четырех процентов (± два процента).