Реструктуризируется учебный центр министерства налогов Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В связи с этим внесено изменение в решение Кабмина от 5 июня 2002 года "О создании Учебного центра министерства налогов Азербайджана".

Согласно изменению, структура Центра дана в новой редакции, согласно которой в нее включены отделы - преподавание экономики и управления; преподавание налогового администрирования; преподавание налогового законодательства; отдел науки, инноваций и сотрудничества; отдел финансов, обеспечения и бухгалтерского учета; отдел образования и методики; сектор работы с проектами и развития; сектор обеспечения качества.

До этого в структуру Центра входили руководство кафедры экономики и менеджмента, налоговой методологии и налогового законодательства, хозяйственного права, сектор научных исследований, отдел образования и методики, финансово-хозяйственный отдел и бухгалтерия.

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