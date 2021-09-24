Ожесточённая битва за бензин: Азербайджан может сохранять спокойствие

С 15 сентября в Азербайджане повысились цены на высокооктановый бензин марок АИ-95 (premium) и АИ-98 (супер). Соответственно с 1,45 до 1,6 маната за литр и с 1,6 до 1,9 маната за литр.

Как известно, бензин этих марок в Азербайджане не производится, а ввозится из-за рубежа. На Нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева в Баку выпускается бензин марки АИ-92, цена которого регулируется государством и от мировых котировок не зависит. В настоящее время самый востребованный в стране бензин АИ-92 продается по 1 манату за литр. Не изменилась и цена дизельного топлива, отпускающегося по 0,80 маната за литр. Правда, в январе цены на 92-й бензин и дизель несколько выросли, но тут цены меняются очень редко (впервые за последние пять лет), в отличие от импортируемых марок, дорожавших с начала года уже несколько раз.

Premium Евро-95 и Super Евро-98 Азербайджан начал импортировать с апреля 2014 года, когда в стране началось применение экологического стандарта Евро-4. Целью перехода на новые стандарты, согласно решению Кабинета министров, было уменьшение выбросов в атмосферу вредных веществ автомобилями и улучшение экологической ситуации в стране. Отмечалось, что Азербайджан сразу перешел на экологический стандарт Евро-4, миновав стандарт Евро-3, по причине роста количества старых автомобилей, ввозимых в страну. К 2014 году количество ввезенных старых и новых авто сравнялось в процентном соотношении. В этот же период резко повысился спрос на топливо, и предложение за ним не успевало. В связи с чем Бакинскому НПЗ пришлось отказаться от производства бензина марки АИ-95 и полностью перейти на выпуск АИ-92, на который приходится 95 процентов от общего объема потребляемого в стране бензина. По этой же причине был остановлен экспорт бензина из страны.

Местное топливо как было самым востребованным до апреля 2014 года, так и остается таковым по сей день. Местным бензином заправляется и общественный транспорт, и машины грузоперевозчиков, и частные авто, и автомобили различных служб. То есть обыватель должен понимать, что небольшое повышение цен на некоторые товары у нас, наблюдающееся после 15 сентября, никак не может быть связано с последними изменениями цен на бензин. Во многих случаях оно связано с самодеятельностью предпринимателей, а по некоторым видам товаров - с ростом мировых цен на соответствующую продукцию, которые как раз и зависят от роста стоимости топлива в странах-экспортерах. Азербайджан является составной частью мирового рынка и не может избежать подобных влияний.

Тем не менее, решение у проблемы есть. В ближайшие годы в Азербайджане планируется начать производство собственного бензина, отвечающего европейским экологическим стандартам. В январском решении Тарифного совета были обозначены сроки: к июню 2022 года дизельное топливо, а к июню 2023 года бензин АИ-92 довести до полного соответствия стандарту Евро-5.

К 2025 году планируется завершение модернизации Бакинского Нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева, на котором начнется производство высокооктанового бензина. Налаживание местного производства позволит избегать скачков цен. Не стоит упускать из виду и такой фактор, как увеличение числа электромобилей. В Азербайджан ввозится более 12 тыс. единиц гибридных автомобилей в год, и при наличии необходимой инфраструктуры их число может значительно возрасти.

Бакинский НПЗ имени Гейдара Алиева действует с 1976 года. Нынешняя его модернизация - седьмая по счету. Предприятие полностью покрывает потребности страны в бензине АИ-92, но сейчас завод остановлен на реконструкцию, и практически все автомобильное топливо поступает из-за рубежа. Ожидается, что на НПЗ будет построено 25 новых блоков и после модернизации завод сможет прослужить еще 20-25 лет. Совместно с правительством рассматривается вопрос о строительстве некоторых дополнительных установок для оптимизации цепочки ценообразования между нефтеперерабатывающим заводом в Баку и нефтехимическим комплексом в Сумгайыте ("Азеркимья" и SOCAR Polymer).

Бакинский НПЗ является крупнейшим в регионе. Производительность завода находится в пределах 4-6 миллионов тонн топлива в год с перспективой увеличения до 10 миллионов. Более высоких объемов производства на НПЗ можно будет достичь в 2025 году, когда проект модернизации завода, начавший реализовываться в 2015 году, полностью завершится.

Говоря о подорожании бензина в Азербайджане, необходимо рассматривать этот вопрос в увязке с мировым рынком автотоплива. Конечно, сравнения мало что дают отечественным автовладельцам, расходы которых повышаются. Но все же необходимо быть в курсе ситуации, которая одинакова в этот кризисный период для всех. Цены на высокооктановые марки бензина растут повсеместно. На сегодня цены на бензин в нашей стране находятся на сравнительно низком уровне, если обратиться к графику, опубликованному сайтом GlobalPetrolPrices.com по состоянию на 13 сентября, то есть до последнего повышения. Но вряд ли после 15 сентября Азербайджан сильно переместился.

Как видим, Азербайджан (0,588 долл.) вошел в первую двадцатку стран с самыми низкими ценами на бензин. Замыкают график Гонконг и Нидерланды, где цена бензина превышает 2 доллара за литр.

Средняя цена бензина по всему миру составляет 1,20 доллара за литр. Разница в ценах в разных странах, как отмечено на сайте, обусловлена разницей в налогах и субсидиях. Все страны имеют доступ к одним и тем же ценам на нефть на международных рынках, но они применяют разные налоги.

Сегодня стоимость литра бензина АИ-95 на заправках в Украине составляет 1,12 доллара, в Грузии - 1,01 доллара, в Армении - 0,95 доллара, в Болгарии - 1,35 доллара, а во Франции, Швеции, Польше и иных более развитых государствах Европы в полтора и более раз выше, чем в Азербайджане.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов:

"Повышение цен на бензин еще раз продемонстрировало актуальность тех вопросов, которые были подняты главой государства во время его рекомендаций государственным системообразующим предприятиям, в первую очередь SOCAR по развитию производственных процессов внутри страны. Потому что мы видим, что внешние экономические шоки, резкое повышение мировых цен на ведущие активы увеличивают инфляционные показатели во всем мире. И это в качестве внешнеэкономических шоков влияет и на азербайджанскую экономику.

В этом контексте, несомненно, как отмечал Президент Ильхам Алиев, необходимо повышать эффективность менеджмента государственных системообразующих предприятий, в том числе и Государственной нефтяной компании, с тем, чтобы благодаря эффективному управлению SOCAR могла реализовывать те необходимые инвестиционные проекты, которые крайне нужны для импортозамещения, для наращивания внутреннего производства и снижения зависимости от импорта по крайне важным для внутреннего рынка товарным группам.

Считаю, что для этого есть крупный потенциал. Имею в виду серьезную государственную поддержку деятельности SOCAR.

Еще раз хочу подчеркнуть, что повышение цен на бензин - это влияние мировых факторов. В течение последних месяцев, в первую очередь из-за резкого наращивания долларовой массы в мировой экономике мы видим, что цены на все активы в мировом масштабе существенно повышаются. И Азербайджан, как часть мировой экономической системы, не может оставаться в стороне от этих процессов. Но хочется надеяться, что благодаря своевременным решениям, которые принимаются на уровне главы государства, в том числе по реформам в государственных системообразующих структурах, предприятиях, компаниях, Азербайджану удастся эффективно реализовывать политику импортозамещения, и воздействие внешнеэкономических шоков на отечественную экономику будет в значительной степени смягчено".

P.S. За период пандемии бензин в США подорожал на 50 процентов. Топливо в этой стране всегда было сравнительно недорогим, и 50-процентное подорожание вызвало шок. А в мае этого года к этим процентам добавились еще 10. В стране сложилась кризисная ситуация после того, как 7 мая компания Colonial Pipeline, поставляющая на восточное побережье США значительную часть бензина и других нефтепродуктов, заявила, что подверглась кибератаке с применением вируса-вымогателя. Компания вынужденно приостановила подачу топлива по трубопроводу. Это привело к панике и ажиотажу, опустошению запасов заправок, бесконечным очередям к АЗС и дракам за бензин.

Лейла Таривердиева