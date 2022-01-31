Министр экономики Северной Македонии посетит Азербайджан

Министр экономики Северной Македонии Крешник Бектеши посетит Азербайджан для участия в предстоящем заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), сообщили в понедельник Trend в министерстве экономики Северной Македонии, передает Day.Az.

"Бектеши возглавит делегацию на заседании Консультативного совета "Южного газового коридора", которое состоится в Баку 4 февраля 2022 года", - сказали в ведомстве.

Отметим, что "Южный газовый коридор" начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он транспортирует газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 г., второе заседание - 29 февраля 2016 г., третье заседание - 23 февраля 2017 г., четвертое - 15 февраля 2018 г., пятое - 20 февраля 2019 г., шестое заседание состоялось 28 февраля 2020 г. и седьмое заседание - 11 февраля 2021 г.