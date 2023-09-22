Экономике еврозоны предрекли спад

По итогам третьего квартала 2023 года экономика еврозоны может сократиться на 0,4 процента и не вернется к росту в обозримой перспективе. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогнозы аналитиков.

Главными причинами подобной динамики станут сохраняющиеся трудности в секторе производственных заказов ведущих стран региона и слабые темпы восстановления деловой активности в сфере услуг. "Основное препятствие по-прежнему исходит от производства, где ситуация с заказами еще больше ухудшилась", - посетовал главный экономист Гамбургского коммерческого банка Сайрус де ла Рубиа.

В сентябре сводный Индекс деловой активности (PMI) в еврозоне вырос до 47,1 пункта с почти трехлетнего минимума в 46,7, который был зафиксирован в августе. Несмотря на небольшое увеличение, показатель не добрал почти три пункта до уровня в 50 пунктов, который сигнализирует о начале перехода к экономическому росту. При этом опрошенные Reuters экономисты предполагали еще больший спад по итогам сентября - до 46,5.

В сфере услуг ситуация с деловой активностью в еврозоне оказалась незначительно лучше. В сентябре PMI в этом секторе оказался на уровне 48,4 пункта, продемонстрировав небольшой прирост в 0,5 пункта в сравнении с августовским значением, хотя аналитики прогнозировали падение индекса до 47,7.

Производственный PMI в регионе по-прежнему остается значительно ниже 50 пунктов и в сентябре опустился до 43,4. Низкая деловая активность в этом секторе сохраняется в еврозоне с середины 2022-го. В то же время из-за снижения расходов домохозяйств PMI новых предприятий, задействованных в сфере услуг, сократился до самого низкого с февраля 2021 года уровня в 46,4 пункта, хотя в августе находился на отметке 46,7.