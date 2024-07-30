Главный переговорщик COP29 о финансовых инициативах Азербайджана

Источник: Агентство международной информации Trend

Уточняется доля добывающих компаний, которые войдут в инициированный Азербайджаном в преддверие COP29 Фонд действий по климатическому финансированию (CFAF).

Как передает Day.Az, об этом сообщил эксклюзивно Trend замминистра иностранных дел Азербайджана, главный переговорщик COP29 Ялчин Рафиев.

"Мы начали переговоры с компаниями-производителями ископаемого топлива в Азербайджане и в мире о добровольных взносах в CFAF. В частности, уже ведутся детальные переговоры с SOCAR и частными компаниями, работающими в сфере добычи нефти, газа и угля. Доли компаний пока не определены, и ситуация прояснится ближе к климатическому саммиту", - отметил Рафиев.

По его словам, ведутся обсуждения касательно того, будут ли это единовременные суммы компаний, либо отчисления от доходов компаний.

По этому вопросу председательство COP29 ведет переговоры с арабскими, европейскими и азиатскими компаниями, и, по словам Рафиева, уже компании из 10 стран согласились стать спонсорами CFAF.

Отметим, что данная инициатива Азербайджана была представлена 19 июля в Баку в ходе презентации Плана действий председательства COP29.

Фонд с первоначальным бюджетом в один млрд долларов США создается для помощи развивающимся странам, а также для мер по реализации национальных вкладов по сокращению эмиссии парниковых газов.

"Фонд планирует стимулировать частный сектор сокращать выбросы, помогать в исследованиях и разработках по смягчению последствий изменения климата. Это будет делаться, например, через грантовые программы", - подчеркнул Рафиев.

Работа фонда будет построена таким образом, что его инвестиции в том или ином объеме будут вновь возвращаться в него для финансирования новых "зеленых" проектов или помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и других оперативных шагов.

Другой финансовой инициативой Азербайджана на COP29 станет "Бакинская инициатива по климатическому финансированию, инвестициям и торговому диалогу" (BICFIT).

"Она может действовать как платформа долгосрочного диалога для международного сообщества для взаимосвязанности финансов, инвестиций и торговли", - сообщил главный переговорщик COP29.

Кроме того, есть инициативы по инвестированию в "человеческий капитал" и создание "Инвестиционного партнерства Just Transition для развития навыков" (поможет в реализации всех мировых инициатив по борьбе с изменением климата).

Напомним, что 29-ая сессия Конференции Сторон Рамочной Конвенции ООН по изменению климата (COP29) пройдет в Баку 11-22 ноября 2024 года.

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