Снизились доходы у производителей биткоина

Августовский доход майнеров биткоина стал самым низким с сентября 2023 года, сообщает Day.Az со ссылкой на данные сервиса Bitbo.

Оказалось, что в последнем месяце лета производители этой криптовалюты заработали 827 миллионов долларов. Это на 10,5 процента меньше, чем в июле, когда речь шла о 927 миллионах. В сентябре 2023 года им удалось получить доход в 727,79 миллиона долларов.

Отмечается, что совокупный доход майнеров за август 2024 года был на 57 процентов ниже пикового значения марта 2024 года - чуть менее 1,93 миллиарда долларов. Между тем цена биткоина уже дошла до исторического максимума в 73,5 тысячи долларов.

Причиной такой динамики называют падение объемов транзакций и растущую сложность добычи криптовалюты.

В конце августа стало известно, что в мире резко выросло число людей, владеющих криптоактивами больше чем на миллион долларов. Их насчитали 172 300 человек. Тех, чьи криптоактивы оцениваются в 100 миллионов долларов и больше, оказалось 325 человек. Криптомиллиардеров - всего 28 человек.

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