Глава Центробанка Азербайджана о влиянии геополитической напряженности на финансовую систему страны

Геополитическая напряженность имеет ряд последствий для финансовой системы Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов, выступая на панельной дискуссии "Устойчивость финансовой системы на развивающихся рынках", проведенной в рамках конференции Аль-Ула для экономик развивающихся рынков, организованной Министерством финансов Саудовской Аравии и Региональным офисом Международного валютного фонда (МВФ) в Эр-Рияде.

"С точки зрения Центрального банка Азербайджана, геополитическая напряженность имеет несколько последствий. Я сосредоточусь на трех основных. Первое и самое важное - это глобальная инфляция и ее влияние на инфляцию в Азербайджане. Второе - изменения в международной системе расчетов. И третье - регуляторная среда", - пояснил он.

Кязимов напомнил, что в октябре 2022 года уровень инфляции в Азербайджане достиг пика в 15,6%.

"К концу 2024 года нам удалось снизить его до 4,9%. Наш прогноз показывает, что, учитывая неопределенности, в этом году инфляция составит 5,5%, а в следующем году - в диапазоне 3,8%. Таким образом, в целом мы находимся в целевом диапазоне Центрального банка - 4% ± 2%. Если говорить о причинах инфляции, то в случае Азербайджана, мы импортируем инфляцию. Среднегодовой уровень инфляции у наших торговых партнеров за последние три года составил 15,8%. Используя режим стабильного валютного якоря в качестве ориентира, нам удалось за счет укрепления номинального эффективного обменного курса сдержать инфляцию. Среднегодовое укрепление номинального эффективного обменного курса составило 13%, что дало нам значительное преимущество в борьбе с импортируемой инфляцией", - отметил глава Центробанка.

Говоря о второй ключевой тенденции, он подчеркнул изменения в системе международных расчетов.

"С учетом беспрецедентного количества санкций, особенно в отношении нашего соседнего государства, мы увидели, что архитектура международных расчетов начала меняться. Мы наблюдаем рост доли расчетов в национальных валютах. Ранее преобладал доллар США - около 90% нашей внешней торговли осуществляется в долларах. Однако сейчас мы видим рост использования цифровых активов, особенно криптовалют, что вынудило нас ускорить работу по созданию нормативно-правовой базы для цифровых активов", - добавил Казимов.

Третьим аспектом, по его словам, является регуляторная среда, в которой Азербайджан за последние три года достиг значительного прогресса, особенно в области противодействия отмыванию денег (AML) и комплаенса.

"Мы стараемся поддерживать баланс между экономической активностью и международными требованиями в сфере комплаенса и AML", - заключил Казимов, отметив, что Азербайджан достиг значительного прогресса в этой области.