Эксперт о значении для стран-участниц проекта "Север-Юг"

Реализация транспортного проекта "Север-Юг" внесет вклад в развитие экономики всех стран-участниц. Об этом сказал в четверг Trend эксперт-экономист, доктор экономических наук Эльшад Мамедов, передает Day.Az.

"Проект не только даст импульс развитию инфраструктуры в странах-участницах, он также окажет мультипликативный эффект на экономику этих государств. Центр мировой экономики постепенно смещается в сторону азиатского региона, где расположены такие страны как Китай и Индия. В этой связи инвестиции в транспортные проекты, объединяющие Азию и Европу, являются очень перспективными, ведь объемы перевозок растут из года в год", - отметил эксперт.

Напомним, что накануне Азербайджан и Иран подписали соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Ирана.

"Азербайджан является основным инвестором в "Север-Юг". Конечно же, необходимо инвестировать, чтобы сформировать устойчивые конкурентные преимущества проекта. Это неслучайно, потому что Иран и Россия являются крупнейшими экономическими игроками в регионе и в работе с этими странами Азербайджан должен проявлять инициативу", - сказал Мамедов.

Железная дорога "Казвин-Решт-Астара (Иран) - Астара (Азербайджан)" является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединив железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских государств и Северной Европы всего за 14 дней.

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