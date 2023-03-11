https://news.day.az/gurmaniya/1545652.html Креветки пиль-пиль - РЕЦЕПТ
Ингредиенты
1.- Очистите креветки, удалив панцирь, голову и кишечник. Отложите панцирь и голову.
Креветки пиль-пиль - РЕЦЕПТ
Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления креветок пиль-пиль:
Ингредиенты
500 гр. креветок
50 гр. чеснока
150 мл. рыбного бульона
50 мл. оливкового масла
Перец чили
Соль, перец
Метод приготовления
1.- Очистите креветки, удалив панцирь, голову и кишечник. Отложите панцирь и голову.
2.- Замаринуйте креветки с оливковым маслом, хлопьями чили и чесноком.
3.- В кастрюле обжарьте панцири и головы, надавливая на них деревянной ложкой. Добавьте рыбный бульон и дайте покипеть 5 минут. Процедите и выбросьте твердые вещества.
4.- Обжарьте креветки на горячей сковороде, добавьте креветочный бульон и варите 3 минуты.
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