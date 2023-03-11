Креветки пиль-пиль

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления креветок пиль-пиль:

Ингредиенты

500 гр. креветок

50 гр. чеснока

150 мл. рыбного бульона

50 мл. оливкового масла

Перец чили

Соль, перец

Метод приготовления

1.- Очистите креветки, удалив панцирь, голову и кишечник. Отложите панцирь и голову.

2.- Замаринуйте креветки с оливковым маслом, хлопьями чили и чесноком.

3.- В кастрюле обжарьте панцири и головы, надавливая на них деревянной ложкой. Добавьте рыбный бульон и дайте покипеть 5 минут. Процедите и выбросьте твердые вещества.

4.- Обжарьте креветки на горячей сковороде, добавьте креветочный бульон и варите 3 минуты.