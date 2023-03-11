Креветки пиль-пиль
5 ilədək dəyişməz 14%-dən zaminsiz, komissiyasız 40 000 manatadək kredit

Day.Az при поддержке CASA Baku представляет рецепт приготовления креветок пиль-пиль:

Ингредиенты
500 гр. креветок
50 гр. чеснока
150 мл. рыбного бульона 
50 мл. оливкового масла
Перец чили
Соль, перец

Метод приготовления

1.- Очистите креветки, удалив панцирь, голову и кишечник. Отложите панцирь и голову.
2.- Замаринуйте креветки с оливковым маслом, хлопьями чили и чесноком.
3.- В кастрюле обжарьте панцири и головы, надавливая на них деревянной ложкой. Добавьте рыбный бульон и дайте покипеть 5 минут. Процедите и выбросьте твердые вещества.
4.- Обжарьте креветки на горячей сковороде, добавьте креветочный бульон и варите 3 минуты.