Почему нельзя плавать сразу после еды

Сколько времени нужно подождать после плотного завтрака или обеда, прежде чем отправиться к водоему? Гастроэнтеролог рассказала о неприятных последствиях плавания сразу после еды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, врач предупредил о риске аритмии и спазма бронхов при плавании сразу после плотного приема пищи. Дело в том, что когда после обеда или плотного завтрака организм направляет ресурсы на переваривание пищи, а вот мышцы, которые активно работают при плавании могут при этом страдать от плохого снабжения кислородом, предупреждает гастроэнтеролог Сергей Вялов.

Кроме того, напряжение межреберных мышц и диафрагмы, связанное с плаванием, может привести к изжоге. Проблемы с пищеварение иногда провоцируют и более серьезные проблемы со здоровьем во время плавания сразу после еды: у пловца может произойти приступ аритмии или спазм бронхов, даже заброс содержимого желудка в бронхи. Врачи подчеркивают, что особенно опасно плавать сразу после еды на глубине.

Через какое время после еды можно плавать без ограничений? Все зависит от той пищи, которую вы употребляли. Если вы поели мягкую пищу, суп или пюре, желудок будет пустым где-то через полчаса. А вот более твердая или жирная пища переваривается дольше. В этом случае желудок освободится лишь через полтора-два часа, и только после этого времени можно плавать без последствий для здоровья.