Горячий кофе полезнее холодного

В составе горячего кофе больше антиоксидантов - специальных молекул, снижающих уровень воспаления в организме. Об этом изданию Daily Mail рассказали кардиолог Маджид Басит, работающий в Мемориальной больнице Германа Шугар-Лэнда в США, и эндокринолог Ева Квинар, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Врач объяснил, что антиоксиданты - это природные соединения, которые подавляют процесс окисления устраняя свободные радикалы. Свободные радикалы или окислители являются побочными продуктами многочисленных процессов в организме человека. Их накопление повреждает клетки и приводит к опасным проблемам со здоровьем, таким как заболевания сердца, болезнь Альцгеймера, почечная недостаточность и рак.

Более эффективно свободные радикалы устраняет именно горячий кофе. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports в 2018 году, показало, что в холодном варианте напитка антиоксидантов меньше. Вероятнее всего, это связано с тем, что в горячей воде из зерен извлекается больше питательных веществ, чем в холодной.

Тем не менее, у охлажденного кофе или кофе со льдом есть свои преимущества. По словам эндокринолога Квинар, напиток "холодного приготовления" содержит более высокий уровень магния и особых антиоксидантов, называемых хлорогеновыми кислотами. Они помогают регулировать уровень сахара в крови и нормализовать кровяное давление, что снижает риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, холодный кофе менее кислый, чем горячий. Это значит, что его употребление с меньшей вероятностью приведет к расстройству пищеварения.

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