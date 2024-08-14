В чем польза ежевики и кому ее есть нельзя?

Малина и ежевика очень похожи друг на друга, однако вторая не так популярна, как первая. А зря - считает Роспотребнадзор. Ведомство приводит данные, согласно которым ежевика не менее полезна, чем малина, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

В ежевике содержится множество полезных элементов. Среди них аскорбиновая кислота, тиамин, каротин, биофлавоноиды и антиоксиданты, которые помогают выводить вредные вещества из организма.

Кроме того, эта ягода - источник витаминов E, B1, B2 и PP, а также органических кислот. Такие минеральные вещества, как медь, калий, фосфор, магний, марганец тоже присутствуют в ежевике. Эксперты приводят мнение, что все эти свойства ягоды позволяют ей замедлять развитие опухолей.

Ежевика способствует ускорению метаболизма и снижению уровня холестерина в крови. Также эта ягода оказывает положительное влияние на нервную систему и помогает нормализовать сон.

Однако ежевику не рекомендуется употреблять при аллергических реакциях, болезнях почек, тонкого кишечника и желудка.

Сезон ежевики приходится на конец июля - середину октября. Выбирая ягоды, обращайте внимание на их цвет - недозрелые будут иметь более светлый, приближенный к зеленому оттенок. Ежевика должна быть крупной и мягкой. Покупая замороженные ягоды, проверьте, что они не слиплись в упаковке.

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