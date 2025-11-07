Названа опасность злоупотребления солью при нормальном давлении

Чрезмерное потребление соли может повреждать сосуды и способствовать развитию атеросклероза даже у людей с нормальным артериальным давлением.

Как передает Day.Az, к такому выводу пришли польские и австралийские ученые, результаты их работы опубликованы в журнале Nutrients.

Авторы проанализировали данные множества исследований и выяснили, что соль воздействует на сосудистую систему напрямую, а не только путем повышения давления.

По словам исследователей, избыток соли разрушает защитный гликокаликс - тонкий слой, покрывающий стенки сосудов и регулирующий обмен веществ между кровью и тканями. В результате снижается выработка оксида азота, сосуды становятся более жесткими и теряют способность расширяться. Кроме того, их стенки становятся "липкими" для клеток иммунной системы, что запускает хроническое воспаление и образование атеросклеротических бляшек. Этот процесс может происходить даже у людей без гипертонии.

Еще один опасный эффект избыточного потребления соли связан с изменениями в кишечной микрофлоре. Большое количество натрия снижает уровень полезных короткоцепочечных жирных кислот и повышает концентрацию веществ, поддерживающих воспаление, что дополнительно усиливает повреждение сосудов.

"Переход на рацион с умеренным содержанием соли - менее пяти граммов в день - и отказ от переработанных продуктов могут значительно снизить вероятность инфаркта, инсульта и других осложнений, связанных с нарушением работы сосудов", - заключили исследователи.